飼い主さんが猫じゃらしで猫と遊ぼうとして…？「何事もありませんけど」顔で座り続ける猫のシュールな光景は33万9千回を超えて表示され、2万8千件のいいねが寄せられました。

【動画：猫じゃらしで頭をポンポンされた猫→『遊んでくれる』と思ったら…まさかの光景】

猫じゃらしの敗北

X（旧Twitter）アカウント『@rode_no_neko』に投稿されたのは、猫じゃらしを完全スルーする猫の様子です。動画に登場するのは、2023年10月1日生まれの元保護猫「しお」ちゃん（キジ白の女の子）。この日、飼い主さんは、猫じゃらしのおもちゃでしおちゃんと遊ぼうとしたのだそうです。

猫じゃらしでしおちゃんの頭をぽんぽんぽんとしてみたところ、なぜかしおちゃんはおもちゃを完全に無視。視線を一点に固定したままで微動だにせず、じっと座り続けていたのだそうです。

しおちゃんは猫じゃらしをシャットアウトし、自分の世界に入り込んでいるような表情をしていたとのこと。しおちゃんの“無の境地”を見ていると、つい笑いがこぼれてしまいます。

同居猫との暮らし

しおちゃんは、同居猫の「むすび」ちゃん（元保護猫の男の子）にグルーミングしてもらうこともあるのだそう。いつもはとても嫌がるのに、この時は眠かったせいか、無抵抗で舐められていたといいます。

ハグと見せかけて取っ組み合いのケンカをすることもあれば、仲良く一緒に寝ることもあるという2匹。しおちゃんとむすびちゃんが紡ぎ出す平和で楽しい日常の姿は、これからも見る人たちを癒し続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@rode_no_neko』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「絵に描いたようなガン無視w」「猫じゃらしの気配が完全に消えているようにしか見えないw」「お気に召さなかったのかなw」「完全に気分じゃないらしいw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@rode_no_neko」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。