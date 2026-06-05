「責務を果たせなかった」浦和が謝罪声明…岡山戦で発生した“ルール違反”で運営体制を見直し「心よりお詫び申し上げます」

「責務を果たせなかった」浦和が謝罪声明…岡山戦で発生した“ルール違反”で運営体制を見直し「心よりお詫び申し上げます」