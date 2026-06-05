浦和では10番背負った栃木Cモーベルグが契約満了「難しい決断を理解し、尊重してくださった社長と監督にも感謝」
栃木シティは5日、FWダヴィド・モーベルグ(32)が今季限りで契約満了になると発表した。
モーベルグは2022年から1年半浦和レッズに所属し、10番を背負った元スウェーデン代表。母国でのプレーを経て今季栃木Cに加入した。今季は12試合1得点だった。
モーベルグはクラブを通じて「人生には短くても特別な瞬間があります。私にとって、この時間はまさにそんな瞬間でした。栃木シティの皆さん、そして私と家族を温かく迎え入れ、まるで故郷のように感じさせてくれた佐野市の皆さんに心から感謝しています。また、難しい決断を理解し、尊重してくださった社長と監督にも感謝しています。私の日本、そして日本の皆さんへの愛情はこれからも変わりません。クラブとファン・サポーターの皆さんの今後のさらなる成功を心より願っています。愛を込めて。デイビッド」とコメントしている。
モーベルグは2022年から1年半浦和レッズに所属し、10番を背負った元スウェーデン代表。母国でのプレーを経て今季栃木Cに加入した。今季は12試合1得点だった。
モーベルグはクラブを通じて「人生には短くても特別な瞬間があります。私にとって、この時間はまさにそんな瞬間でした。栃木シティの皆さん、そして私と家族を温かく迎え入れ、まるで故郷のように感じさせてくれた佐野市の皆さんに心から感謝しています。また、難しい決断を理解し、尊重してくださった社長と監督にも感謝しています。私の日本、そして日本の皆さんへの愛情はこれからも変わりません。クラブとファン・サポーターの皆さんの今後のさらなる成功を心より願っています。愛を込めて。デイビッド」とコメントしている。