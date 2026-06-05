【春と紋々】 6月5日配信開始

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めちゃコミックは6月5日、オリジナルコミックレーベル「comic fizzy（コミックフィジー）」より、マンガ・嶋伏ろう氏、原作・国井桂氏による新作コミック「春と紋々」の配信を開始した。

地上げ屋に奪われた喫茶店を取り戻すために、夜の世界に飛び込んだ主人公、神木心春。そんな彼女の前に、危険な雰囲気をまとった男、鬼崎誠吾が現れる。

□めちゃコミックで「春と紋々」を読む

【あらすじ】

父が営む喫茶店で働く神木心春。平和に営業していたが、土地開発のため地上げ屋に目をつけられる。店を奪われてしまった心春は、買い戻すためにキャバクラで働くことに…。慣れない仕事にトラブルを起こしてしまい、お客さんから多額の弁償金を払わされそうな心春の前に、なにやら危険な雰囲気の男・鬼崎誠吾が現れて…!?

「春と紋々」配信記念キャンペーンを開催

「春と紋々」の配信開始を記念して、嶋伏ろう氏の人気作品「癒やしのお隣さんには秘密がある」、「前世から君だけを愛すると誓うよ」を対象に、話読みで利用できる50％OFFクーポン3枚を配布する期間限定キャンペーンが開催される。

開催期間：6月5日10時～6月12日9時59分

【対象作品】

「前世から君だけを愛すると誓うよ」

「癒やしのお隣さんには秘密がある」

「癒やしのお隣さんには秘密がある【フルカラー版】」

【参加条件】

めちゃコミック（WEB版／アプリ版）の全ユーザーが対象。対象クーポンはめちゃコミック（WEB版／アプリ版）へログイン後に受け取れる。