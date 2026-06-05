「世界一美しい花嫁」あ〜ちゃん、ウエディングドレス姿を公開！ 「美しくて涙でたよ」「言葉にならない」
Perfumeのあ〜ちゃんは6月4日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露し、反響が寄せられました。
【写真】あ〜ちゃんのウエディングドレス姿
ファンからは「本当に素敵なウェディングドレス」「世界一美しい花嫁さん」「このシーン映画館で声出そうになりました」「美しくて涙でたよ」「ほんま言葉にならない」「ドレス姿のあ〜ちゃん綺麗すぎて見た瞬間号泣」「ファンとして推しの幸せがホントになによりの喜びです」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】あ〜ちゃんのウエディングドレス姿
「ドレス姿のあ〜ちゃん綺麗すぎて見た瞬間号泣」あ〜ちゃんは「Perfume"コールドスリープ"-25 years Document- こんなシーンもあるよ」とつづり3枚の写真を投稿。5月15日から公開しているPerfumeのドキュメンタリー映画のオフショットを公開しました。白いウエディングドレスをまとったあ〜ちゃんが、同じく白い衣装を着た2匹の愛犬とともに遊んだり、満面の笑みを浮かべるショットです。ウエディングドレスは、フリルがふんだんにあしらわれたボリューミーな形で、あ〜ちゃんの笑顔にとても似合っています。また、あ〜ちゃんは「Perfumeで活動をさせてもらってきて、自分にこんな未来が待ってたなんて未だ信じられないです」ともコメントしています。
2025年にファンの一般男性と結婚2025年にファンの一般男性との結婚を発表し話題となったあ〜ちゃん。2025年11月11日の投稿では「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」とつづっています。この投稿には「末永くお幸せに」「あ〜ちゃん、本当におめでとう！！大好きな人が幸せなのがこんなに嬉しいと教えてくれてありがとう」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)