【転生令嬢はもっと幸せになりたい!アンソロジーコミック】 6月5日発売 価格：1,100円 【腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます 第1巻】 6月5日発売 価格：880円

「転生令嬢はもっと幸せになりたい!アンソロジーコミック」書影

竹書房は、「転生令嬢はもっと幸せになりたい!アンソロジーコミック」（価格：1,100円）および「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」第1巻（価格：880円）を6月5日に発売する。

「転生令嬢はもっと幸せになりたい!アンソロジーコミック」には「転生令嬢」が出てくるWEB小説を原作とした、ALLハッピーエンドの描き下ろしマンガが5作品収録されている。

また、「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」では、正反対の属性がタッグを組んで相互補完で無双する爽快ストーリーが楽しめる。

「転生令嬢はもっと幸せになりたい!アンソロジーコミック」

発売日：6月5日（金）

判型：B6判

ページ数：176ページ

定価：1,100円

□「転生令嬢はもっと幸せになりたい!アンソロジーコミック」のページ

収録作品

「悪役令嬢の私は邪魔者ですから。」

原作:まえばる蒔乃 漫画:赤野天道

「破滅志願の令嬢に転生した私は自立して幸せになります」

【試し読み】

漫画:藤居にこ

「死亡フラグ立ち済悪役令嬢ですけど、ここから助かる方法を教えて欲しい。」

【試し読み】

原作:待鳥園子 漫画:四つ葉ねこ

「悪役令嬢、釣りをする」

【試し読み】

原作:斯波 漫画:ふかさくえみ

「悪役令嬢だと気づいたので、攻略対象の幼馴染を倒すしかない!?」

【試し読み】

原作:餡子 漫画:ひのすばる

表紙イラスト:安芸緒

「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」第1巻

【試し読み】

発売日：6月5日（金）

判型：B6判

ページ数：144ページ

定価：880円

著者：冬島暮

「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」第1巻 書影

□「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」第1巻のページ

□「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」竹コミ！連載ページ

【あらすじ】

聖女メディアの“救済”は、少々過激だ。

悪党を叩き潰しては、日々の鬱憤を晴らす彼女。

そんなある日、賊の積荷の中から瘴気を纏う1人の少女を保護する。

「ミィ」と名付けられたその子の正体は人の生気を喰らい、災厄を呼ぶとされる和国の邪神《禍津神（まがつかみ）》。

王命が下る。

ミィの管理、そして邪教の殲滅。

腹黒聖女×無垢なる邪神。

相容れないはずのふたりが今、危うい均衡のままバディとなる。

キャラクター

聖女メディア

憂さ晴らしで過剰な浄化を罪人に施すクセの強い聖女メディア。権力者や手強い敵にも気圧されることなく断罪する痛快なキャラクター。

ミィ

バディのミィは邪神とされているが純粋無垢で容姿はキュートな獣人。弱体化していても強大なケガレの力で大切な人たちを守る。

書店購入特典

COMIC ZIN：イラストカード

□「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」COMIC ZINのページ

ゲーマーズ：ブロマイド

□「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」ゲーマーズのページ

メロンブックス：4Pリーフレット

□「腹黒聖女、拾ったケモミミ邪神と一緒に今日も悪を懲らしめます」メロンブックスのページ

特約店：ペーパー

試し読み

【書店購入特典一覧】