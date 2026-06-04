大阪維新の会・吉村洋文代表が４日、大阪市内で「大阪維新の会」全体会議を開催した。

同党は来春行われる統一地方選挙に向け、議員のキャリアについてまとめたインタビュー記事などを掲載した「リクルーティングサイト」を公開中。同党が重点的に公募しているのは、大阪・淀川区から「大阪市議会議員」に立候補する候補者。摂津市、河内長野市、東淀川区から「大阪府議会議員選挙」に立候補する候補者。「大阪・堺市議会議員選挙」に立候補する候補者だ。同サイトから直接応募することができる。

吉村氏は「副首都、大阪都構想の実現ということで統一地方選挙に向けて候補者公募の強化をいたします」と切り出す。

今回新たに開設したリクルーティングサイトについて「議員を目指したいけど、議員ってどんな仕事をしているの。議員ってどんな１日なのということ。どんな前職で、どんなキャリアの人がいてるの。純粋にこれ聞きたいなというようなことも多くあると思います。（このサイトで）分かりやすく紹介させていただきます。公募ページを作ってますから『大阪をよくしたい。維新の会の仲間として一緒によくしたい』と思われる方は応募をお願いしたい」とし、続けて「現職（議員）についても今日から公募を開始いたしました」と説明した。

「大阪維新の会から来年春の統一地方選挙に挑戦したいという方は、ぜひご応募をお願いします」とアピールした。