プロボクシングWBA世界バンタム級1位の増田陸（28＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「ドネアvs増田陸」「松本流星vs高田勇仁」』（6月8日午後9時、WOWOWライブ＆オンデマンド）の収録に参加した。今年3月、横浜BUNTAIで同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を8回1分12秒TKOで破り、WBA王者指名挑戦権を獲得。元WBC世界同級王者の山中慎介をほうふつさせる左ストレートでレジェンドを下し、世界初挑戦へ駒を進めた“神の左の継承者”は「ついに挑戦できる所まで来て、ドネアに勝てたことは大きな自信になった」と近づく初の世界挑戦に向けての率直な思いを明かした。

試合映像は「10回ほど見返した」というが、セルフ解説は初体験。「楽しかったし勉強になった。違った視点で試合を見る貴重な経験になった」とダウンを取ったワンツーには及第点を与えながらでは「時間が経つにつれて悪いところを見られるようになった」と序盤の硬さや、カウンターを被弾するシーンを反省。「無駄をそぎ落として、ボクシングの純度を高めたい」とドネア戦前から取り組む新スタイル完成形へさらなる成長を誓う。

ドネア戦後の3月下旬には鹿児島・屋久島を訪れ、二泊三日の山行を敢行した。九州最高峰の宮之浦岳に登り「自然の中に身を置くと本来の自然体に戻れるような感じ。感覚が研ぎ澄まされるような感じでコンディションも良くなる。浄化されるような感じだった」と話す。5月には新潟の谷川連峰に足を運び「意外と高くていいトレーニングになった」と“山ごもりトレーニング”の成果を口にする。

挑戦権を得たWBA正規王者には、休養王者だったアントニオ・バルガス（米国）が復帰。今月13日にスーパーフライ級の3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国）の挑戦を受ける。「どんな内容になるのか楽しみ」という増田は「バム選手が勝つのかな。キャリアが違う気がする。ボクシングを組み立てる選手なのでバンタム級でも通用するような気もする」と転級初戦となるロドリゲスの勝利を予想した。

一方、ロドリゲスは世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）への挑戦が濃厚で、勝てば王座を返上する可能性が高い。それに伴い空位の王座を増田が争う可能性が高い。

現在、増田は千葉県成田市内で同門のWBCバンタム級1位・那須川天心、WBCライトフライ級王者・岩田翔吉、前WBAミニマム級王者・松本流星、WBC・WBOスーパーフライ級1位・坪井智也の帝拳勢と走り込み合宿を行っている。「凄くいいトレーニングが積めている。チームのみんなと強度の高いトレーニングを楽しみながら集中してできている。まだスパーリングは行っていないが次に向けていい下地ができている」と強調。

世界初挑戦の可能性も浮上する次戦については「6月中旬には発表できそう」と明かし「いつ誰とやってもいい勝ち方をして世界チャンピオンになれるという気概がある」とみなぎる自信と風格を漂わせた。