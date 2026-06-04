夢への一歩に笑みがこぼれた。今月７日の開催終了後に海外武者修行へ出発する菅原明良騎手（25）＝美浦・フリー＝が４日、美浦トレセンで取材に応じ、報道陣へあいさつをした。

フランスの小林智厩舎に２週間滞在。その後はオーストラリアのメルボルンを拠点として騎乗する。期間は年内いっぱいを予定。海外武者修行を検討し始めたきっかけを「２年前ぐらいから考えていて。Ｇ１勝って以降、満足のいくレースぶりができていなかったので」と話し、２４年のメルボルンＣではワープスピードに騎乗して２着に惜敗した悔しさを晴らすため、「メルボルンＣに乗りたいというのが大目標」と夢を描いた。

海外生活で鬼門となる言語もすでにばっちり。「教科書と向き合うと頭に入らないので、ＹｏｕＴｕｂｅで英語を勉強しました。Ｎｅｔｆｌｉｘで海外ドラマや映画を見ていました」と“令和らしい”英語学習方法を明かした。普段から洋画をよく見ていたといい、オススメは大人気ラブストーリー「アバウト・タイム 〜愛おしい時間について〜」。菅原明は「ＳＦよりラブロマンス派ですね」と意外な一面を見せた。

報道陣から意気込みを問われるとニヤリ。「Ｉｔ ｗｉｌｌ ｂｅ ｓｕｃｈ ａ ｎｉｃｅ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ．Ｉ’ｌｌ ｄｏ ｍｙ ｂｅｓｔ！」（日本語訳：とても素敵な経験になるでしょう。ベストを尽くします）と流ちょうな英語を披露した。

“日本ラスト騎乗”は、安田記念のオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村）。今回で５度目のタッグで、これまでスワンＳ１着、関屋記念２着と好相性。「相変わらずいい雰囲気です。東京は“ため”に徹してもいいかな」とコメント。自慢の末脚を引き出し、勝って武者修行の景気づけをしたい。（デイリースポーツ・野里美央）