元世界ランク1位の名手が家族旅行で日本を満喫 あの寿司屋の店先ではお馴染みのポーズも
2011年には世界ランキング1位に輝いたルーク・ドナルド（イングランド）が自身のインスタグラムを更新。家族そろって日本旅行を楽しんだことを投稿した。
【写真】観光から食事まで、最高の日本旅行を楽しんだL・ドナルド
「家族との素晴らしい旅行でした」「素敵な人々、美味しい料理。すべてのことに深い敬意と感謝を表します」「Arigato Gozaimasu」と、日本語も使いながら楽しかった旅行を振り返っていた。投稿では京都の二寧坂で撮った記念写真をはじめ、東京では渋谷のスクランブル交差点や原宿の竹下通りを訪問。すしざんまいの店頭で社長の人形と同じポーズをしてみたり、別の寿司屋ではカウンターに並んで座ったり、焼肉や抹茶ドリンクを楽しんだりと、食事も存分に楽しんだようだ。最後は若い女性店員と英語で支払方法を話すのだがなかなか通じなかった様子を動画で撮影。その悪戦苦闘ぶりは夫人や娘さんたちにも大ウケだった。ドナルドは米国ツアーで5勝、欧州ツアーで7勝をあげている。2011年には世界ランキング1位となり、56週にわたって王座をキープした。日本ツアーでも12、13年に「ダンロップフェニックストーナメント」を連覇している。また米国選抜と欧州選抜が名誉をかけて隔年で開催される団体対抗戦「ライダーカップ」の2027年大会では、欧州選抜の主将を務めることが発表されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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