アソビシステムとトヨタ・コニック・プロが、日本発の“KAWAII”とモビリティ文化を掛け合わせた共創IP事業を開始することが発表された。

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本事業は、イベント単位での協賛／協業関係にとどまらず、ライブショーケース、モビリティサービス、カーライフグッズ、地域創生など多岐にわたる領域を横断する“共創IP”として継続的に育てていく構想となる。トヨタ・コニック・プロが持つモビリティ領域の事業開発やプロデュース力と、アソビシステムが培ってきた“KAWAII”を軸としたIP開発力を掛け合わせ、新たなモビリティ文化の創出を目指す。また、モビリティに“KAWAII”の要素を取り入れることで、今までにないモビリティと若年層の新たな接点づくりにも取り組んでいく。

展開が構想されている領域は6つ。1つ目は、KAWAII IPと連動したライブ／フェスなどのエンターテインメント興行で、スポーツと音楽の聖地を目指すTOYOTA ARENA TOKYOや各地のライブ会場、サーキットなどを舞台に、フェス型ライブショーケースの展開を検討している。

2つ目は、マルチパーパスユースを前提としたモビリティ『e-Palette』を活用したシャトルサービスやマルシェ体験の創出。3つ目は、トヨタ・コニック・プロが展開する中古車のスタイルアップデート事業『CORDE by＜コーデバイ＞』と連携した『KAWAII中古車スタイルアップデートプロジェクト』で、KAWAII世界観にスタイルアップデートされた中古車の共創を検討する。

そのほか、モビリティ×KAWAIIマーチャンダイズグッズの共創、町いちばん事業のケイパビリティを活かした地域創生プロジェクト、トヨタ・コニック・プロが保有するモビリティ関連データとアソビシステムが保有する推し活データを掛け合わせたデータサイエンス連携による事業推進を予定している。

両社は本共創IP事業を通じて、モビリティとエンターテインメントの垣根を越えた新しい挑戦を継続的に展開していくとしている。

（文＝リアルサウンド編集部）