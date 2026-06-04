Snow Man深澤辰哉、嵐メンバーとの遭遇＆交流明かす ライブ鑑賞報告も「本当に勉強になりました」
【モデルプレス＝2026/06/04】Snow Manの深澤辰哉が6月4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜あさ9時〜）に生出演。嵐メンバーと遭遇したことを明かした。
【写真】スノ深澤・目黒＆嵐メンバーの貴重ショット
5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。ジュニア時代から嵐と親交がある深澤は「少し前になりますけど、買い物で相葉くんに会いました」と相葉雅紀と遭遇したことを口に。また「ちょっと前だと櫻井くんとご飯に行かせていただいて。ありがたいことに交流はさせていただいている」と櫻井翔との交流も明かした。
そして、嵐のラストツアーについて「ライブの方は行かせていただきましたね。少し前のですけど」と告白。MCのバナナマン・設楽統から「よく当たったね！」とユーモアたっぷりに振られると、深澤は「関係者の方で行かせていただきました（笑）！本当に勉強になりました。バックにもつかせていただいていましたし、感動しました」と話していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆深澤辰哉、嵐メンバーと遭遇
5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。ジュニア時代から嵐と親交がある深澤は「少し前になりますけど、買い物で相葉くんに会いました」と相葉雅紀と遭遇したことを口に。また「ちょっと前だと櫻井くんとご飯に行かせていただいて。ありがたいことに交流はさせていただいている」と櫻井翔との交流も明かした。
◆深澤辰哉、嵐ライブ鑑賞していた
そして、嵐のラストツアーについて「ライブの方は行かせていただきましたね。少し前のですけど」と告白。MCのバナナマン・設楽統から「よく当たったね！」とユーモアたっぷりに振られると、深澤は「関係者の方で行かせていただきました（笑）！本当に勉強になりました。バックにもつかせていただいていましたし、感動しました」と話していた。（modelpress編集部）
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