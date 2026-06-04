ギャルモデルの今井アンジェリカ（25）が3日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」（水曜後11・00）に出演。自身の恋愛術を伝授した。

同番組では「理想の恋愛は追う恋愛か追われる恋愛か」を巡ってディベートを展開。“追う恋愛”側の「カーネーション」吉田結衣は「追ってくれたほうがもちろんうれしいですけど」と断りながら、「追ってくれた人が自分がまったく好きじゃなかった時のストレス。あしらう時の面倒くささ」を挙げた。

これに“追われる恋愛”派の今井は「違う」と反論。「うちらは種を仕掛けて、それを追ってくれるのが楽しい。誘導してる」といい、「めちゃくちゃ一緒にいて楽しかったのに、帰ってからはLINEを一切送らない、とかをやると“えっ？”てなる」と相手の興味を引く方法を披露した。

そして「（普通は）“ありがとう”とか。だけど送らなかったら“えっ？”て」と今井。自身は追う側という女性から「めちゃくちゃ長文で送っちゃう」との声が上がると、MCの「オズワルド」伊藤俊介は「ごめんなさい、こっちのほうが愛おしくはある」と本音を漏らして笑わせていた。