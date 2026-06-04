「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）

阪神は追い上げたが２連敗。先発・大竹耕太郎は７回６安打３失点（自責１）。九回、森下翔太の左越え三塁打に佐藤輝明が１５号２ランでようやく反撃したが、小幡の七回２失策が痛かった。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は、「近本不在」の影響を指摘し打開策を挙げた。

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交流戦に入って、「近本不在」の苦しさが改めて浮き彫りになっている印象を受ける。

この試合の渡辺のように、パ・リーグの力のある先発投手を打ち崩すのはただでさえ難しい。森下、佐藤輝、大山の中軸３人の前にいかに走者をためられるかが、リーグ戦中に比べてより勝敗を分ける大きなポイントになっている。

この試合では高寺を１番に置いた。八回に１本出たが、２番中野とのコンビで出塁はこの１回のみ。立石もずっと試合に出ている疲れが出てきている中、トップバッターの役割を託す選手に苦しんでいる。

ロッテ３連戦では中野を１番に置いて森下、佐藤輝、大山の打順を一つずつ上げた。これも有効な方法だと思うし、本拠地での交流戦は８番に投手を入れて９番に野手、という形もあるだろう。

いずれにしても、もう少し１、２番の出塁率が上がってこないと、打線全体につながりが出てこない。チームにとって今が我慢の時期であることは間違いないが、高寺、立石ら若手にとっては大きなチャンス。ここが頑張りどころだと思う。