登録者数1500万人超え・きまぐれクック、“1300万円”レクサス『GX550』納車の様子公開「ほぼオプションは全部」
チャンネル登録者数1500万人を超えるYouTuberのきまぐれクックが、4日までに自身のサプチャンネルを更新。新たに購入したレクサス“人気SUV”を納車する様子を紹介した。
【写真多数】高級感＋武骨さの融合がカッコイイ…レクサス『GX550』内外装全部見せ＋カラーバリエーション
きまぐれクックは、すでに『ランボルギーニ ウルス』を所有しているが、「ちょっとどっか行こうで出したくない。傷ついちゃったらえらいこと」と言い、日常的に使える車を購入したと話した。そんなきまぐれクックが訪れたのはレクサスの販売店。そこで「ほとんどオプションは全部付いてます」という購入した人気SUV『GX550 “version L”』を披露した。
いざ、対面すると「かっこよ！」と大興奮の様子。運転席も「かっこいいわ」「いいわあ」とうっとり。一方、トランクを見ると「ある程度、魚乗りますね」ときまぐれクックらしい視点も垣間見せた。
納車式では、ノンアルコールで乾杯し、テープカットを終えた。「気分高まるもんですか？」と聞かれると「高まるねえ」とにっこり。5月31日、35歳の誕生日のプレゼントとして購入したものだそうで「毎年、僕は自分の誕生日にちょっと良いもの買うんですよ。今回の自分の誕生日はこれ」と話していた。
納車を終え、店を出るとモニターが大きい、ミラーが見やすい、内装が好きなど『GX550』の魅力を熱弁していた。
なお、公式サイトによると、レクサス『GX550 “version L”』のメーカー希望小売価格は1270万円となっている。
【写真多数】高級感＋武骨さの融合がカッコイイ…レクサス『GX550』内外装全部見せ＋カラーバリエーション
きまぐれクックは、すでに『ランボルギーニ ウルス』を所有しているが、「ちょっとどっか行こうで出したくない。傷ついちゃったらえらいこと」と言い、日常的に使える車を購入したと話した。そんなきまぐれクックが訪れたのはレクサスの販売店。そこで「ほとんどオプションは全部付いてます」という購入した人気SUV『GX550 “version L”』を披露した。
納車式では、ノンアルコールで乾杯し、テープカットを終えた。「気分高まるもんですか？」と聞かれると「高まるねえ」とにっこり。5月31日、35歳の誕生日のプレゼントとして購入したものだそうで「毎年、僕は自分の誕生日にちょっと良いもの買うんですよ。今回の自分の誕生日はこれ」と話していた。
納車を終え、店を出るとモニターが大きい、ミラーが見やすい、内装が好きなど『GX550』の魅力を熱弁していた。
なお、公式サイトによると、レクサス『GX550 “version L”』のメーカー希望小売価格は1270万円となっている。