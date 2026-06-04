歩けなくなったわんこの奇跡の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「感動すぎて鳥肌立った」「本当にスゴイ！！」「涙ポロポロです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病気で『下半身不随』になった犬→諦めずにリハビリを続けて、2年後に…小さな体での『努力の記録』】

歩けなくなったわんこ

TikTokアカウント「guriguri_ogurishun」の投稿主さんは、『ぐり』ちゃんという可愛いトイプードルさんと暮らしています。

ぐりちゃんが大きな病気を経験したのは、まだ2歳の頃だったそうです。突然、原因不明の脊髄炎を発症し、後ろ足が麻痺。思うように歩けなくなってしまいました。病院では手術も難しく、「歩けなくなる可能性が高い」と診断されたそうです。

突然変わってしまった日常に、飼い主さんは大きな絶望を感じたといいます。それでも、そこで諦めることはしませんでした。毎日のリハビリやマッサージを続け、少しでも良くなる可能性を信じ続けたそうです。そして何より、ぐりちゃん自身も諦めなかったのだとか。何度も挑戦を繰り返し、前へ進もうとしていたそうです。

2年後の姿に感動…

当初のぐりちゃんは、お尻を引きずるようにして進むことしかできなかったそうです。しかし、毎日の積み重ねは少しずつ結果となって現れ始めました。後ろ足に力が入り、少し歩けるようになり、できることが増えていったのだとか。

そして2年後…。なんと、ぐりちゃんは全速力で走れるほど回復したそうです。もちろん簡単な道のりではありませんでした。それでも、小さな体で前向きに努力を続けたぐりちゃんと、そばで支え続けた飼い主さんの愛情が、大きな奇跡を生んだのでした。その姿は、多くの人の涙を誘うほど力強く、温かいものでした。

この投稿には「飼い主さんもわんちゃんも素晴らしすぎる」「ものすごく愛が伝わってきました」「これからもたくさん走って幸せにね」などの温かなコメントが寄せられています。

毎日元気いっぱい！

現在のぐりちゃんは、当時を感じさせないほど元気いっぱいに過ごしているそうです。眠いのに遊びたい気持ちが勝つのか、ウトウトしながら必死に起きていようとしたり、マッサージをしてもらえば気持ちよさそうな表情を浮かべたり。そんな穏やかな日常も戻ってきました。

もちろん散歩も大好き。自分の足でのびのび歩き、ときには思いきり走ることもあるそうです。あの日、諦めず積み重ねてきた努力が、今の何気ない幸せにつながっているのでした。

ぐりちゃんの平和な日常はTikTokアカウント「guriguri_ogurishun」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「guriguri_ogurishun」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。