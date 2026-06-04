◆第７６回安田記念・Ｇ１（6月７日、東京競馬場・芝1600メートル）

第７６回安田記念・Ｇ１（７日、東京）の追い切りが３日、東西トレセンで行われた。ガイアフォースは絶好の動きで好仕上がりをアピール。出走馬は４日、枠順は５日に確定する。

激しい雨と風を切り裂き、白い馬体がまい進する。ガイアフォースは朝一番に栗東・坂路に入ると、馬なりのまま余力たっぷりに５４秒９―１３秒２でフィニッシュした。杉山晴調教師は「この馬場で無事に終わって、馬も問題ないです」とほっとした様子だった。

昨年は香港のチャンピオンズマイルからの臨戦で、放牧先から帰厩して１０日での競馬だった。それでも２着だったのだから、地力の高さを疑う余地はない。今年は３週間前に帰厩して、時間もたっぷりある。「今回の方が、より充実した調教を積むことができました」。ロブチェンでダービートレーナーに輝いた指揮官は、自信をにじませた。

５月２７日の１週前追い切りが抜群だった。横山武が美浦から駆け付け、坂路で５０秒３の一番時計をマークした。「全身を使ったいいフットワークで、時計も出て、非常に満足のいく内容でした」と指揮官。７歳になったが、状態はむしろ今がピークの感すらある。

ファンからの人気も多い芦毛馬は、これが１２回目のＧ１挑戦。安田記念は４年連続の参戦で、過去３年は〈４〉〈４〉〈２〉着。「あとは１着だけですね。ものすごく人気があるのは知っています。何とかＧ１タイトルを取らせてあげたい」と杉山晴調教師は熱い気持ちを吐露した。混戦ではない。主役はこの馬が務める。（山下 優）

横山武史騎手に聞く

―騎乗された１週前追い切りの内容は。

「ドバイ帰りということで体の面だったり、メンタルだったりが悪い方に変わっていなければいいなという確認でしたけど、いつも通りのガイアフォースで安心しました」

―乗ってみて感触は

「相変わらずうるさい面もありますし、ドタバタ走りますし、いつも通りで元気がありそうだなという感じでした」

―何度も経験のある東京芝１６００メートルという舞台についてはどうか

「安田記念は今回で４回目の挑戦で毎回崩れずに走ってくれていますし、何より東京競馬場に舞台適性がすごくあるなと感じていますので、いい条件だと思います」

―ファンの方への意気込みを

「例年の安田記念に比べたら、いつも戦っているメンバーよりはだいぶ楽になるかなと思うので、ガイアフォースと力を合わせていい結果を得られたらいいなと思います」