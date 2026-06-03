2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」が２日、全国のファミリーマート店内デジタルサイネージ「ファミマTV」で、オリジナル番組「AMPTAKxCOLORSのハッピー星占いWEEK」の放送をスタートさせた。

同番組は、STPR所属クリエイターと「ファミマTV」によるコラボレーション施策の第1弾。AMPTAKxCOLORSのメンバーが、曜日ごとに日替わりで登場して、「今日は誰が、あなたの運勢を届ける？」をコンセプトに、毎朝の“ハッピー星占い”を届ける内容になっている。

日曜日のあっきぃから金曜日のけちゃまでは、各メンバーが曜日別に出演。土曜日にはメンバー全員が登場。毎日の運勢とともに、週の始まりを元気に後押しするメッセージや、週末を盛り上げるコメントなど、メンバーそれぞれの個性あふれるコンテンツが、期間限定で楽しめる。

水曜担当のちぐさくんは、YouTube公式チャンネルの生配信で「オレらから元気が出るメッセージや、週を疲れを癒すメッセージが聴けます。ここでしか聴けない限定ボイスだから、ファミマに会いに来てね」と紹介。ぷりっつも「毎日通えば全部聴けるってことだね」と呼応した。

放映期間は29日まで。ファミマTVでしか見ることのできない特別なコンテンツだ。