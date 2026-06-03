¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ó¥»¥³¤À¡×Æ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ä¥¨·³¥¢¥Ç¥ë¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¡É ¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×ÃÏ¸µµ¼Ô¤Ï¶Ã¤
¥¢¥Ç¥ë¤Î¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty Image
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö6·î2Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡¢1¼ººö¡£¥Á¡¼¥à¤â2-8¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢4²óÉ½¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¼éÈ÷¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µµ¼Ô¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ó¥»¥³¤À¡×¤ÈÏÃÂê¡ªÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ä¥¨·³¥¢¥Ç¥ë¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥°¥ì¥¤¥½¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î2ÈÖ¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Ë3¥é¥ó¤òµö¤·¡¢0-7¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¾ìÌÌ¤À¡£Â³¤¯3ÈÖT.J.¥é¥à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬½éµå¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤Ï¥¢¥Ç¥ë¤ÎÆ¬¤ÇÃÆ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÄËº¨¤Î2¼ÔÏ¢Â³ÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Ã´Åöµ¼Ô¤âÍîÃÀ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Î¡¼¡£¥¢¥Ç¥ë¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤«¤¹¤á¡¢Æ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝÂÇ¤Ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¸½ºß0-8¤À¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØOrange County Register¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥»¡¦¥«¥ó¥»¥³¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¡£1993Ç¯5·î26Æü¡¢Åö»þ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥«¥ó¥»¥³¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆ¬¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤¬º£¤â¤Ê¤ªµ²±¤µ¤ì¤ëÍÌ¾¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4·î4Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢1»î¹ç3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ç¥ë¡£º£¸å¤ÎÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]