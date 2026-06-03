¡Ö·îÌë¹ÔÏ©¡×ºÇ½ª¾Ï¤ØÆÍÆþ ¥ë¥Ê(ÇÈÎÜ)¤ÈÎÃ»Ò(ËãÀ¸µ×Èþ»Ò)¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Î°ä»ºÁêÂ³Áè¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡Ä¡ÚÂè9ÏÃ ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û
¤¤ç¤¦6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ Âè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ö·îÌë¹ÔÏ© ¡½Åú¤¨¤ÏÌ¾ºî¤ÎÃæ¤Ë¡½¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¡£
¥ë¥Ê¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ÎÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢Âç¤Î²ÆÌÜÞûÀÐ¥Þ¥Ë¥¢¡¦ÉÙ»Î»Ò¡Ê±ß¾ë»û¤¢¤ä¡Ë¤¬µÞÀÂ¡£Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¥ë¥Ê¤ÈÎÃ»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ò¤Î¼¡½÷¡¦ºÚÌ¾»Ò¡ÊËÌÇµ¤¤¤¡Ë¤«¤é¡¢·»»Ð¤È¤Î´Ö¤ÇÅ¥¾Â¤Î°ä»ºÁêÂ³Áè¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ø³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ò¤¬À¸Á°¤ËÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÆº§Áê¼ê¡¦·¼²ð¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¡£Èà¤¬¡Ö°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉ×¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿°ä½ñ¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿»ö¤Ç¡¢ÉÙ»Î»Ò¤Î²ÈÂ²¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£
ÉÙ»Î»Ò¤ÎËÜÅö¤Î°ä»Ö¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¥ë¥Ê¤¿¤Á¤ÎÄÉ¤¦¡ÖÉã¤Î°Å¹æ¡×¤ò²ò¤¯¸°¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¾Ï¤ØÆÍÆþ¡ªÂè9ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£
Âè9ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Í½¹ðÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/story/
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
»Å»öÄÒ¤±¤ÎÉ×¤ÈÈ¿¹³´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë¼çÉØ¡¦ÂôÄÔÎÃ»Ò¡£
45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ÄÈà½÷¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸³Ø¥ª¥¿¥¯¤Î¶äºÂ¤Î¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÌîµÜ¥ë¥Ê¡£
¥ë¥Ê¤Ï±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç¡¢ÎÃ»Ò¤È¤Î¤ï¤º¤«¤Ê²ñÏÃ¤È¡¢ÉþÁõ¤ä»ý¤ÁÊª¤«¤é²ÈÂ²¹½À®¤äÉ×¤Î¿¦¶È¡¢23Ç¯Á°¤Î¡È¤¢¤ë¸å²ù¡É¤Þ¤Ç¸«È´¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ð¶¯°ú¤ËÂçºå¤ØÏ¢¤ì½Ð¤¹¤¬¡Ä¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î»¦¿Í»ö·ï¡ª
²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡¢Ã«ºê½á°ìÏº¡Ä
¥ë¥Ê¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÈÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ª
Ææ²ò¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¶µ²Ê½ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾ºîÊ¸³Ø¤«¤éÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ª
¤¢¤ÎÆü¤Î³ëÆ£¡¢ÁªÂò¡¢¸å²ù¡Ä¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ º£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼«Ê¬¤ò°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡ÚÄË²÷Ê¸³Ø¥í¡¼¥É¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§½©µÈÍý¹á»Ò¡Ø·îÌë¹ÔÏ©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡Ø·îÌë¹ÔÏ© Returns¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
µÓËÜ¡§À¶¿åÍ§²Â»Ò
²»³Ú¡§Face 2 fAKE
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ»ºäÃéµ×
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿åÅèÍÛ¡¢¾®ÅÄÎèÆà¡¢¾¾»³²íÂ§
¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¸½´Æ½¤¡§À¾¸¶¤µ¤Ä¤¡¢¼ãÎÓÍ¤¿¿¡¢ÇòÀîÂç²ð
±é½Ð¡§´ÝÃ«½ÓÊ¿¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¡¦X¡§@getsuyakouro
¡¦Instagram¡§@getsuyakouro
¡¦TikTok¡§@getsuyakouro
¡¦¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/
¡ú¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #·îÌë¹ÔÏ©
¡ã¸¶ºî¾ðÊó¡ä
¡Ø·îÌë¹ÔÏ©¡Ù¡¡
»Í½½¸ÞºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¼çÉØ¤ÎÂôÄÔÎÃ»Ò¤Ï²È¤ò½Ð¤¿¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÌîµÜ¥ë¥Ê¤Ï¡¢¿¼¤¤Ê¸³ØÃÎ¼±¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¿äÍý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤Ø¤ÎÎÃ»Ò¤Î»×¤¤¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¡£ºÇ°¦¤ÎÈà¤Ï¤Ê¤¼ÎÃ»Ò¤Î¤â¤È¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Æó¿Í¤¬»Ï¤á¤¿¸µÈàÃµ¤·¤ÎÎ¹Àè¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÈëÌ©¤È¤Ï¡£ÎÞ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ª
È¯ÇäÃæ¡¡¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë
¡Ø·îÌë¹ÔÏ© Returns¡Ù
¸µÈàÃµ¤·¤ÎÎ¹¤«¤éÌá¤Ã¤¿ÎÃ»Ò¤¬ºÆ¤Ó¥ë¥Ê¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¡¢Å¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¸Å¤¤¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡£Ã¯¤¬¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ÎÃ»Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¯¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÃµ¤·¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿»Å³Ý¤±¤ËÄ©¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢5²ó¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢1ºý¤ÎËÜ¡£
È¯ÇäÃæ¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
¡Ú½©µÈÍý¹á»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥í¥è¥é¡¦¥á¥ê¡¼¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ±Ç²è¡¦TVÈÖÁÈÀ©ºî½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£2008Ç¯¡¢Âè3²óYahoo! JAPANÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¡ØÀã¤Î²Ö¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡Ø·îÌë¹ÔÏ©¡Ù¡Ø°½÷¤¿¤Á¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø½ª³èÃæÆÇ¡Ù¡ØÌµ¿ÍÅç¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ø°Å¹õ½÷»Ò¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£