また今年も、名前だけが市場で一人歩きしている。米メディア「ヤードバーカー」が各方面で沸騰中のエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）を巡るトレード説にクギを刺す見解を伝えている。

エンゼルスは１日（日本時間２日）の試合終了時点で２３勝３８敗、ア・リーグ西地区最下位。１０月の舞台から遠ざかる状況が続くたび、将来の米国野球殿堂入りが確実視されるスターの去就は燃え上がる。今季もドジャースやフィリーズなどの名前が取り沙汰されているが、現実の壁は厚い。

焦点となっているのは、右打者不足に苦しむフィリーズだ。米全国紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」のボブ・ナイチンゲール記者は、フィリーズの右打者が打率２割１分７厘、出塁率３割１分５厘、ＯＰＳ・５８５と苦戦している点を指摘。８月３日午後６時（同４日午前７時）のトレード期限までに右打者を探すとの見通しを示しながらも、トラウトがフィラデルフィアへ向かうことはないと断じている。

理由は明確だ。トラウトには今季終了後も１億４８４６万ドル（約２３７億円）の契約が残り、完全なトレード拒否権もある。補強ポイントには合致しても、選手本人が拒否権を放棄しなければ話は進まない。獲得を望む側の切実さと、契約上の主導権を持つ本人の意思はまったく別の問題。前出のヤードバーカーも、ナイチンゲール氏の指摘を基に「キャリアのすべてをエンゼルスで過ごしてきたトラウトが、この段階で権利を手放してまで移籍に動くとは考えにくい」との見方を示す。

１日（同２日）時点でトラウトは打率２割４分２厘、１４本塁打、３１打点、ＯＰＳ・８９８。本人の基準では物足りない数字とされる一方、ハーパー、シュワバー、マーシュら左打者に依存するフィリーズ打線を底上げする存在であることは間違いない。

それでも、願望と現実は別物だ。トレード説がヒートアップするほど、拒否権と巨額契約の重さが浮かび上がる。エンゼルスと一蓮托生の道を選び続けてきたトラウトを巡る移籍話は、今夏もまた市場の熱気だけを残してしぼむ可能性が高い。