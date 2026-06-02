トロント・ブルージェイズ公式Xは5月28日に投稿を更新し、岡本和真（29）が試合後にチームメートから赤いウォーターシャワーを浴びる写真と動画を公開した。投稿では「A BIG splash for Big Oak」と添え、チームで親しまれる岡本の愛称「Big Oak」にかけて、豪快な祝福シーンを紹介している。岡本はチームの勝利に貢献し、フィールド上でのインタビュー中に手荒くも愛のある祝福を受けた。

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公開された写真では、ブルージェイズのユニフォーム姿の岡本が、グラウンド上で赤いスポーツドリンクのような液体を全身に浴びている。ローアングルで切り取られた画面いっぱいに水しぶきが広がり、青空と球場の屋根を背景にした迫力ある一枚になっている。投稿文では、巻き添えになったリポーターのヘイゼル・メイに向けた謝罪にも触れ、チームらしいユーモラスな空気も伝えている。

【画像】赤いウォーターシャワーを浴びる岡本（画像はToronto Blue Jays公式Xより引用）

この投稿には、国内外のXユーザーから「芸術的な和真の1枚」「これからもたくさん浴びて～！」「氷入りの水は毎回流石に寒すぎないかな？ ウオーターシャワー用の35℃くらいのぬるめの水を用意してあげてほしいよ。氷入りの水だと身体に負担ありそうだ」「Sorry Hazel! Great job Kaz!」といった称賛や気遣いの声が寄せられている。