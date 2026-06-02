名古屋ひき逃げ2人死亡…直前映像　赤信号を無視してゆっくり通過する送迎バス　急加速し2人はねたか　不自然な走行相次ぐ

名古屋市で5月29日、男女2人の命が奪われたひき逃げ事件。

85歳の男が運転するマイクロバスが2人をはねる直前までの一部始終を捉えたドライブレコーダー映像には、赤信号の交差点をゆっくりとしたスピードで進むマイクロバスが映っていました。

横断歩道を突っ切っていた直後、驚いたように立ち止まる歩行者の姿も確認できます。

この事件で逮捕・送検されたのは、スイミングスクールの送迎バス運転手・酒井照也容疑者（85）。

横断歩道を渡っていた大石有記さん（36）と田中新さん（35）がマイクロバスにはねられ死亡しました。

捜査関係者によりますと、田中さんははねられたあとバスに引きずられたとみられ、現場交差点から約120メートル先の地点で倒れていたということです。

取材を進めると、バスは交差点に進入する直前、不自然な走行をしていたことが分かりました。

警察によりますと、バスは現場交差点の約150メートル手前にある踏切で、遮断機が上がる前に踏切内へと進入。

さらに、踏切を通過したあとは現場交差点手前までのわずか110メートルほどの距離を15分もかけて走行。

そして、赤信号を無視して交差点をノロノロと進むと横断歩道の手前で急にスピードを上げ、歩いていた大石さんと田中さんの2人をはねたとみられています。

大石さんはダンスインストラクターで、大石さんの教え子は「みんなから慕われていて、優しい先生でした」と話し、教え子から人気だったといいます。

警察は5月1日、押収した酒井容疑者の勤務実態などに関する資料を詳しく調べ事件の解明を進めています。