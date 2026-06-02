バスケ女子東京五輪銀メダリストの宮崎早織さんが２日、自身のインスタグラムに新規投稿。黒髪ショートでビシッと決めたフォーマルコーデ姿を公開しファンの反響を呼んだ。

５月２９日に行われた「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ ＡＷＡＲＤ ＳＨＯＷ ２０２５−２６」でプレゼンターを務めた宮崎さん。「Ｂリーグアワードありがとうございました！！！選手の皆さん長いシーズン本当にお疲れ様でした 特別な空間にプレゼンターとして参加できとても嬉しかったです」とつづり、「ヘアメイクさんにお肌ピカピカにしてもらえてテンション上がってるザキです」と記した。

宮崎さんは現役ラストシーズンで金髪ショートのイメージが強かったが、現在は黒髪ショートに。印象は激変し「ユラさん奇麗」「美しい」「綺麗な方だなぁ〜素敵ですね」とファンも印象を書き込んでいた。

宮崎さんはアンダーカテゴリーから日本代表入りし、東京五輪で銀メダルを獲得。スピード抜群のポイントガードとしてパリ五輪にも出場し、２５−２６シーズン限りで現役を退くことを表明していた。