三重県菰野町の複数の議員が、職員らに繰り返し大声で怒鳴るなどのパワハラ行為をしていた疑いがあることが分かりました。

【写真を見る】複数議員が職員らに大声で怒鳴るなどのパワハラか 不適切なあだ名や｢覚悟しとけよ｣などの発言も… 一部の議員からは｢納得いかない点もある｣ 三重･菰野町【独自】

関係者によりますと、菰野町では去年４月にハラスメント防止に関する条例が施行されたことを受けて職員らにアンケートを実施。

複数の議員から、パワハラを受けたとする回答があったことが分かりました。

中には不適切なあだ名で呼ばれたり、「覚悟しとけよ」などと脅しのような発言をされたりしたという回答のほか、議員の対応に恐怖を感じて、深刻な体調不良になったなどの訴えもあったということです。

一部の議員から「納得のいかない点もある」

議長はCBCの取材に「重く受け止めている」とした上で、1日全議員に注意喚起したとしています。

また、議員の一人は「一部心当たりはあり反省すべき点は反省するが、納得のいかない点もある」としていて、別の議員は「議員への聞き取りもなく、パワハラがあったかのような文書が町長から議長に出されたことに憤慨している」と話しています。