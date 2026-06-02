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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「年齢不詳のスタイリストにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、欧米の女性を中心にスタイリングを手がける年齢不詳の男性スタイリストが登場。年収1000万円超という気になる給与事情や、不動産屋から転身したという意外な過去を「喫煙所でタバコ吸ってたら声かけられて」と赤裸々に語り、独自のキャリアやファッションへのこだわりを明かしている。



インタビューは、男性の仕事内容を尋ねる場面からスタート。大使館や外資系企業に勤める欧米の女性からの依頼が全体の3分の2を占めると話し、日本に来てどのような服を着ていいか分からない人々に向けてスタイリングを提案しているという。気になる給与について尋ねられると、「1000万円以上です」と迷いなく回答。夢がある金額に聞こえるが、税金が引かれるうえに「服も自腹ですし、経費じゃ落ちないんで足りないです」と、華やかな職業の裏にあるシビアな現実を明かした。



続いて話題は、男性自身のコーディネートへ移る。この日のファッションのポイントを問われると、「楽な格好が好き」と語り、身につけているアイテムは「全部DIESELです」とのこと。ブランドを統一する特別なポリシーがあるのかと思いきや、「忙しいんで、全部揃えちゃった方が楽なんで」と、多忙な日々を送る中での合理的な価値観をのぞかせた。



さらに、スタイリストという職業を選んだ理由については、もともと不動産屋で働いていたという意外な過去を告白。「そこの喫煙所でタバコ吸ってたら、いきなり声かけられて」と、知人が起業するタイミングで誘いを受けた驚きのエピソードを振り返った。貯金額については「あんまり言いたくない」と苦笑いを浮かべつつも、「老後は食えます」と余裕の表情を見せている。



動画の終盤では、男性自身が好きだというハーフパンツの着こなしについて言及。大人が穿くと少年っぽくなりすぎるという悩みに触れ、「太ももの幅が太いものを選ぶ」「膝以上の丈のショーツを選ばない」というプロならではの視点を披露した。街角での短いやり取りでありながら、偶然の出会いから切り拓いた独自のキャリアと、気取らない人柄が存分に伝わるインタビューとなっている。