ＱＤレーザ<6613.T>は１日の取引終了後、ＴＤＫ<6762.T>とＱＤレーザが保有する網膜投影技術を用いたＸＲグラス向け次世代ＲＧＢ光源モジュール及び光学エンジンの共同開発に加え、同技術に関する特許権の一部をＴＤＫに移転する事業協力契約を締結すると発表した。ＱＤレーザによると、同社の網膜投影技術は微弱なレーザー光を用いて網膜に直接映像を投影することで、他のディスプレイ方式に対して小型化や低消費電力化、ピントフリーなどの点で優位性を有している。両社は今後、契約に基づき研究や市場開拓を共同で推進していく。なお、ＱＤレーザは同時に２７年３月期の最終損益予想を前回予想の５８００万円の赤字から４億４１００万円（前期は３億５７００万円の赤字）の黒字に修正したと開示。特許権の一部を譲渡する対価約５億円を特別利益として計上する。



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出所：MINKABU PRESS