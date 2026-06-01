台風６号（チャンミー）は、２日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では今後、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

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３日にかけて西日本から東日本に接近へ

台風６号は、１日午後４時には那覇市の南西にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は、２日未明にかけて沖縄地方に、２日昼前にかけて奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。前線は、台風とともに北上する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。

防災事項

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

南西諸島では２日にかけて、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

沖縄地方では１日は、九州では２日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

＜雨の予想＞（多い所）

・2日午後6時までの予想24時間降水量

中国地方 １００ミリ

四国地方 １８０ミリ

九州北部 ２００ミリ

九州南部 ３００ミリ

沖縄地方 １８０ミリ

・3日午後6時までの予想24時間降水量

中国地方 ６０ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部 ８０ミリ

東北地方 １２０ミリ

関東甲信 ３００ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

＜風の予想＞

・１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

・２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

九州北部 ２５メートル（３５メートル）

・３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル（４５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信 ３０メートル（４０メートル）

東海地方 ３０メートル（４０メートル）

＜波の予想＞

・１日に予想される波の高さ

九州南部 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

・２日に予想される波の高さ

九州南部 １０メートル うねりを伴う

沖縄地方 ９メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部 ６メートル うねりを伴う

・３日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信 １０メートル うねりを伴う

東海地方 ８メートル うねりを伴う