現役警察官でプロボクシング日本スーパーバンタム級１１位の杉田ダイスケ（本名・杉田大祐）さん＝金子＝が死去した。３７歳だった。杉田さんが勤務する警視庁町田署が１日、同署地域課の男性巡査長の死亡が確認されたと発表。ボクシング関係者が、男性巡査長が杉田さんであることを明かした。

町田署によると、杉田さんは先月３０日朝に勤務先の駐在所で頭から血を流し、意識不明の重体で搬送されていた。同居している家族が「（巡査長が）拳銃で頭を撃った」と１１０番した。巡査長は制服姿で倒れ、近くに１発撃った形跡のある拳銃があった。拳銃で自殺したとみて調べている。遺書は確認できていない。

杉田さんは、駿台学園高、東農大で活躍し、警視庁入庁後に全日本社会人選手権で２階級を制するなど、アマチュア戦績は１１０勝（４７ＫＯ）３１敗。１８年４月、現役警察官としてＢ級（６回戦）でプロデビュー。海外のリングで、ＷＢＡサウスアジア・スーパーバンタム級王座、ＷＢＡアジア同級王座、ＷＢＣアジア・フェザー級シルバー王座＝いずれも日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）未公認＝を獲得した。

関係者によると、８月に試合が予定されており、次戦に向けて練習に励んでいたという。今年３月１７日に、ノンタイトル８回戦で判定勝利したのが最後のリングとなった。プロ戦績は１１勝（４ＫＯ）６敗。

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◆厚生労働省が自殺防止のためホームページで紹介している主な相談窓口は次の通り

▼いのちの電話 （０５７０）７８３５５６（午前１０時〜午後１０時） （０１２０）７８３５５６（午後４〜９時、毎月１０日は午前８時〜翌日午前８時）

▼こころの健康相談統一ダイヤル （０５７０）０６４５５６（対応の曜日・時間は都道府県により異なる）

▼よりそいホットライン （０１２０）２７９３３８（２４時間対応） 岩手、宮城、福島各県からは（０１２０）２７９２２６（２４時間対応）

▼あなたのいばしょ チャット相談 ｈｔｔｐｓ：／／ｔａｌｋｍｅ．ｊｐ／（２４時間３６５日対応）