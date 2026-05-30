歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が30日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、各界の関係者1000人が祝福した。

式には新郎新婦ゆかりの芸能人も多く駆けつけた。能條は乃木坂46の1期生として2012年にCDデビュー。式には西野七瀬（32）、高山一実（32）、深川麻衣（35）ら1期生の同期も新婦側のゲストとして出席した。登場曲としてデビュー曲「ぐるぐるカーテン」がかかるなど、演出にも乃木坂46の要素が多く見られた。

式の司会は3人体制で行われた。その内の一人を同じく乃木坂46の1期生で、現在はテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（29）が担当。式の終盤には斎藤アナのインタビュー形式で高山が祝福メッセージを送る場面もあった。

能條のことを「ジョー」と呼ぶ高山。アイドル時代は苦楽をともにしてきた。「面白いところが大好き。頑張り屋で、つらい時もジョーの涙を見たことがほとんどない。ジョーの作るクロワッサンが一番好き。忙しくなると思うけど、一生仲良くしてもらえれば」と呼びかけた。

なお、引き出物には同じく1期生の川後陽菜（28）がイラストを担当したご飯専門店「おひつ膳 田んぼ」の米などが贈られた。