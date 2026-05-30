「ほんまに美人すぎます」フジ元人気女子アナ43歳、肩出しドレッシーな姿に反響
かつてフジテレビに在籍し、現在はフリーアナウンサーとして活動する平井理央が7日にインスタグラムを更新し、イベント司会を務めた際のオフショットとして、ラグジュアリーなドレス姿などを公開した。
【写真】デコルテまで美しい平井理央、シースルー衣装も
平井は「イベント司会の衣装たち」「イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています」と、2種類の衣装姿を公開している。
1、2枚目は、ワンショルダーの紺色の気品あふれるドレス姿で、3枚目に映るとグリーンのシースルーが印象的な衣装を着用しての自撮りショット。平井自身、「普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね」と、これらの衣装姿を堪能しているようだ。
コメント欄には「ほんまに美人すぎます」「かわい〜い！」「理央さん美しい」「いつも素敵に着ていただきありがとうございます」といった反響が寄せられている。
■平井理央（ひらい りお）
1982年11月15日生まれ。東京都出身。モデルやアイドルとしての活動を経て大学卒業後の2005年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社。『すぽると！』などの番組に出演した。2012年9月にフジテレビを退社すると、以降はフリーアナウンサーとして活動。プライベートでは2012年に結婚すると、2017年に第1子女児を出産。2022年には離婚を公表している。
引用：「平井理央」Instagram（@riohirai_official）
【写真】デコルテまで美しい平井理央、シースルー衣装も
平井は「イベント司会の衣装たち」「イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています」と、2種類の衣装姿を公開している。
1、2枚目は、ワンショルダーの紺色の気品あふれるドレス姿で、3枚目に映るとグリーンのシースルーが印象的な衣装を着用しての自撮りショット。平井自身、「普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね」と、これらの衣装姿を堪能しているようだ。
コメント欄には「ほんまに美人すぎます」「かわい〜い！」「理央さん美しい」「いつも素敵に着ていただきありがとうございます」といった反響が寄せられている。
1982年11月15日生まれ。東京都出身。モデルやアイドルとしての活動を経て大学卒業後の2005年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社。『すぽると！』などの番組に出演した。2012年9月にフジテレビを退社すると、以降はフリーアナウンサーとして活動。プライベートでは2012年に結婚すると、2017年に第1子女児を出産。2022年には離婚を公表している。
引用：「平井理央」Instagram（@riohirai_official）