改鋏復活、AR6カ所、限定55日間！ 立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート」

記事ポイント 立山黒部アルペンルートが2026年6月1日に全線開業55周年を迎え、55日間限定のキャンペーンを開催しますAR体験で開業当時の風景を現在の景観と重ね合わせて楽しめる「ARトリップ」が6カ所に設置されます五感をテーマにしたスペシャルラリーでは、3つ以上のミッションをクリアすると55周年限定の絵はがきがもらえます 立山黒部アルペンルートが2026年6月1日に全線開業55周年を迎え、55日間限定のキャンペーンを開催しますAR体験で開業当時の風景を現在の景観と重ね合わせて楽しめる「ARトリップ」が6カ所に設置されます五感をテーマにしたスペシャルラリーでは、3つ以上のミッションをクリアすると55周年限定の絵はがきがもらえます

富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が、2026年6月1日に全線開業55周年を迎えます。

この節目を記念した55日間限定の特別キャンペーンが、同日から7月25日（土）まで開催されます。

ARを活用した歴史体感コンテンツや五感を使った体験型ラリーなど、世代を問わず楽しめる企画がルート内に展開されます。

立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート」





名称：全線開業55周年キャンペーン開催期間：2026年6月1日（月）〜7月25日（土）・全55日間会場：立山黒部アルペンルート内各所運営：立山黒部貫光株式会社2026年度営業期間（予定）：4月15日（水）〜11月30日（月）

中部山岳国立公園・立山にある「立山黒部アルペンルート」は、ケーブルカー・バス・ロープウェイなど山岳地ならではの乗り物を乗り継ぎながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を体感できる世界有数の山岳観光ルートです。

富山側と長野側の両方からアクセスでき、今年2026年に全線開業から55年の節目を迎えます。

55周年を記念した特別キャンペーンは、6月1日から55日間にわたって展開されます。

ARを使った歴史体験や五感をテーマにしたラリーなど、アルペンルートの魅力を複数の切り口で味わえる内容となっています。





立山黒部アルペンルートの路線図では、富山県側の立山駅から長野県側の扇沢駅までを結ぶ全行程が示されています。

途中、室堂・大観峰・黒部平など標高の高い地点を複数の乗り物で横断する構成となっており、全線の移動自体が観光体験として成立しています。

立山黒部アルペンルートARトリップ

アルペンルート内6カ所に設置されるAR体験コンテンツで、開業当時の風景・乗り物・駅の様子を現在の景観に重ね合わせて見ることができます。

スマートフォンをかざすだけで、55年前の開業時の姿と現在の姿が同一の視点から比較でき、ルートの歴史的変遷をリアルタイムで体感できる仕組みです。

55周年キャンペーンの期間中（6月1日〜7月25日）に実施されます。

“5”感で楽しむスペシャルラリー





「みる・きく・香り・味わう・ふれあい」の五感を軸に設計された体験型ラリーです。

アルペンルートならではの絶景を「みる」ミッション、乗り物の発車メロディを「きく」ミッション、コーヒーの香りを楽しむミッション、駅員との「ふれあい」ミッションなど、ルート全体を巡りながら5つのミッションに挑戦します。

5つのミッションのうち3つ以上をクリアすると、55周年限定のオリジナル絵はがきが手に入ります。

ラリーのチェックポイントでは、かつてアルペンルート内の改札で使われていた「改鋏」が期間限定で復活し、「カチッ」という音とともにきっぷに鋏を入れる体験も提供されます。

Instagramリールコンテスト・WEB限定特別きっぷ





55日間キャンペーンと並行して、「立山黒部アルペンルートリールコンテスト2026」が2026年6月1日（月）から11月30日（月）まで開催されます。

Instagramにアルペンルートの思い出をリール動画で投稿する形式で、55日間キャンペーンよりも長い期間にわたって実施されます。

詳細は公式サイトに掲載されています。





全線開業55周年を記念したWEB購入限定の特別きっぷも発売中です。

「お得感」「学び」「快適性」をそれぞれテーマにした複数の商品ラインナップが用意されており、公式WEBきっぷサイトから購入できます。

全線開業55周年という節目の夏に、標高3,000m級の立山連峰やダイナミックな黒部ダムを眺めながら、AR体験や五感ラリー・改鋏体験など複数のコンテンツが一度に楽しめます。

55日間という期間限定のキャンペーンは、2026年7月25日（土）に終了します。

立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート」の紹介でした。

よくある質問

Q. “5”感スペシャルラリーの対象期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年6月1日（月）から7月25日（土）までの55日間が対象期間です。

Q. ラリーで絵はがきをもらうには何個のミッションをクリアする必要がありますか？

A. 5つのミッションのうち3つ以上のクリアで、55周年限定オリジナル絵はがきが進呈されます。

Q. ARトリップはルート内の何カ所で体験できますか？

A. アルペンルート内6カ所に設置されており、各地点で開業当時の風景を現在の景観と重ね合わせて見ることができます。

Q. リールコンテスト2026の開催期間は55日間キャンペーンと異なりますか？

A. 異なります。

リールコンテスト2026は2026年6月1日から11月30日まで開催されており、55日間キャンペーン（〜7月25日）よりも長い期間が設定されています。

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