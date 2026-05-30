◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

昨季限りで現役引退したドジャースのレジェンド左腕、Ｃ・カーショー氏（３８）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦を一塁側のバックネット裏、ド軍のネクストバッターズサークル付近で観戦した。

この日は仕事のスーツ姿ではなく、私服の黒いトレーナーを着てリラックスモード。初回に盟友のフリーマンが打席に向かう前にはネット越しに談笑する場面もあった。すると、直後にフリーマンが先制の８号ソロ。カーショー氏は立ち上がって拍手を送った。

３回１死では大谷翔平投手（３１）が６年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを放ち、再び手をたたいて喜んでいたカーショー氏。大谷は昨年９月１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦で逆転３ランを放ち、同氏のレギュラーシーズン本拠地最終登板を勝利に導いた際、英文のコメントを球団を通じて発表。「あなたが常にプロフェッショナルな姿勢で野球に臨んできたことを、ずっと尊敬してきました。これまで何年も対戦相手として戦ってきて、今はワールドチャンピオンとして同じチームの仲間になれたことは、本当に名誉なことです」などと通算２２３勝の左腕をリスペクトしていた。

この日、ドジャース打線は“カーショー効果”もあってか初回からフリーマン、マンシー、大谷と３イニング連続でソロ本塁打。５回にはスミスもソロを放ち、５回までに４発で４点をリードしている。