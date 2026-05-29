中道改革連合の元衆院議員の小沢一郎氏が28日にX（旧Twitter）を更新し、高市早苗首相陣営が選挙時に他候補者の誹謗（ひぼう）中傷動画の作成と拡散を依頼していた疑惑に言及。

猛批判したものの、ネット上からは疑問の声も集まっている。

関連記事：年賀状減少の原因は「値上がり」か 小沢一郎氏の「元凶はアベノミクス」指摘に疑問

「週刊文春」（文藝春秋）が報じているこの疑惑。高市首相の秘書が総裁選や衆院選時にほかの候補の印象を下げる誹謗中傷動画の作成と拡散を依頼するためにオンライン会議やメッセージのやりとりを行ったとされるものだが、高市首相は国会の答弁などで疑惑を否定している。

一方、小沢氏は28日にXで「集団による誹謗中傷で鬱病になったり、自ら命を絶つ人もいる。刑事事件になることもある」と指摘。その上で、「仮に高市事務所でそういう行為が常態化していたなら、トップである総理は辞めなければならない」とつづった。

また、「事実無根なら週刊誌を訴えるべき」と自身の考えも明かしていた。

小沢氏は、「総理が自ら真相解明をしない限り、この件は終わらない。逃げてはいけない」とコメントしている。

しかし、このポストには、「お前らが高市氏にやってることがまさにそれだろ」「集団による誹謗中傷 あなたたちが高市総理にやってる→ ことですかぁ」「総理自ら週刊誌を訴える？やるわけない。

もしやったらあなた方は言論の萎縮につながる！って騒ぐでしょう？」といった指摘が集まっている。

国会で野党も追及しているこの問題。一方、根拠となっているのは「週刊文春」報道のみとなっていることから、小沢氏のこの批判にも多くの疑問が寄せられてしまった。