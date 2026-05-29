2025年に実施した国勢調査の速報で、愛知県の人口は約745万人となり、1950年以降で初めて減少に転じました。

【写真を見る】愛知の人口は約745万人 1950年以降で初めて減少に 女性の方が約2万8000人多く “自然減少数が転入による社会増加数を上回った”

2025年10月1日現在の愛知県の人口は744万9403人で、前回の2020年より9万3012人、率にして1.2%の減少となりました。

47都道府県のうち、東京都、神奈川県、大阪府に次いで4位となりました。

女性が男性よりも約2万8000人ほど多く…

国勢調査は5年に一度実施していて、愛知県の人口は1950年以降、増加を続けていましたが、初めて減少に転じました。

男女別では、男性が371万417人、女性が373万8986人と女性が2万8000人程多くなっています。地域別では「尾張」「西三河」「東三河」のいずれも減少しましたが、4つのブロックに分かれている「尾張」地域では、唯一、名古屋市だけが1万人ほど増加して234万5892人となりました。

“自然減少数が転入による社会増加数を上回っている”

市町村別では54市町村のうち日進市や高浜市など10の市と町で人口が増加し、人口増加率が最も高かったのは、長久手市の5.4%でした。

減少した44市町村のうち、最も減少率が高かったのは、豊根村の17.9%でした。

人口が減少に転じた理由について愛知県は、出生者数から死亡者数を引いた自然減少数が転入による社会増加数を上回っていることをあげています。