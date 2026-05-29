株式会社ビーハーフは、プロカメラマン中原一雄氏が監修した「豊岡鞄×Endurance カメラバッグ Neo」を5月27日（水）に発売した。

2024年7月に発売されたカメラ用バックパック「Endurance カメラバッグ」の国産・高品質版。上下2気室ともに収納スペースを拡張できる構造や、600mmクラスの超望遠レンズの収納に対応するなどの特徴は継承している。

その上で豊岡鞄の認定を取得。さらに本体の生地をCORDURA Ballisticのうち軽量な「Hollofil AIR」へと変更している。

上部バックルも、FIDLOCKブランドのマグネットロック式スライドタイプに改められた。

機材へのアクセスはフロントとサイドの2カ所。前モデルに搭載されていた小物を取り付けるためのウェビングテープは省かれている。

背面上部には、16インチノートPCを収納できるスペースを設けている。

収納式ウエストベルトを装備するほか、三脚や500mlのペットボトルが収納できるサイドポケットを用意する。

容量：約10～13.7L（機材室）、約7.3～13L（上部気室） 機材収納部内形寸法：約285×135～185×260mm 上部気室内形寸法：約285×135×190～340mm 背面収納部内形寸法：約280×430mm 外形寸法：約320×205×490～665mm 重量：全体約1,800g（本体約1,430g、仕切材約370g） 価格：7万7,000円