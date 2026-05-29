ドーナツチェーン『ミスタードーナツ』に人気のドーナツが帰ってきた。6月3日から販売されるのは「もっちゅりん」全3種。いったいどんな商品なのか。

もっちゅりん

弾力×やわらかのもっちゅり食感って？ 6月3日発売

「もっちゅりん」とは、2025年の『ミスド』55周年を記念して初登場した、“もっちゅり食感”が特長のドーナツだ。

手に取った時の独特のやわらかさに加え、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる（同社）のがもっちゅり食感だそう。生地はもち粉と米粉をブレンドし、そこに独自のコーティングを加えることでもっちゅり食感を実現したという。

今回は、2025年に人気を博した「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」の2種と、もっちゅり食感といちご味の組み合わせが楽しめる新作「もっちゅりんいちご」の計3種が登場する。

もっちゅりんのキャラクター 左からきなこ、みたらし、いちご

「もっちゅりんきなこ」は、きなこシュガーでシンプルに仕上げられた一品。もっちゅり食感をじっくり楽しむことができそうだ。

「もっちゅりんみたらし」は、もっちゅり食感の生地に、みたらしフィリングをコーティングした一品。甘さとしょっぱさ、どちらも味わえるのが嬉しい。

今回初登場の「もっちゅりんいちご」は、生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーとホイップクリームをトッピングした一品。いちごの甘酸っぱさを存分に味わえそうだ。

この「もっちゅりん」、前回も話題となり、手に取れなかった人もいたようだ。今回はより多くの人に届くよう、ミスドネットオーダーの事前予約を以前より早く開始する措置がとられた。事前予約はすでに2026年5月14日（木）から始まっており、長時間待機してゲットできた人もいれば、店舗や受け取り日時によっては予約不可の場合もあるようだ。

2026年6月3日（水）からは、店頭販売と予約分の受け取りが始まる。予約時から話題になっているため、店頭でも大人気となりそうだ。

通常とは異なる新食感ドーナツ「もっちゅりん」。手に入れるのは簡単ではないかもしれないが、食べられたら幸せでほっぺたが “もっちゅり”してしまうかも。これを機に試してみるのはいかがだろう。

「もっちゅりん」は税込216円〜

■もっちゅりんきなこ テイクアウト税込216円／イートイン税込220円

もっちゅりんきなこ テイクアウト税込216円／イートイン税込220円

■もっちゅりんみたらし テイクアウト税込226円／イートイン税込231円

もっちゅりんみたらし テイクアウト税込226円／イートイン税込231円

■もっちゅりんいちご テイクアウト税込237円／イートイン税込242円

もっちゅりんいちご テイクアウト税込237円／イートイン税込242円

事前予約開始日：2026年5月14日（木）午前7時〜

※ショップにより予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合がある

※製造状況等により、ネットオーダーを受け付けていない場合もある

※ショップにより取り扱い時間・販売数は異なる

※ミスドネットオーダーは一部ショップでは実施していない

販売期間：もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし 2026年6月3日（水）〜8月中旬／

もっちゅりんいちご 2026年6月3日（水）〜6月下旬 ※いずれも順次販売終了予定

対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

【画像】もっちゅり食感ってどんなの!? ミスドで大人気のもっちゅりん3種（4枚）