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7人組HIPHOP／R＆Bグループ・XGがコラボレーションしたG-SHOCKの新モデル『GM-S5600XG』『GMA-S110XG』が、カシオ計算機より6月12日に発売されることが決定した。あわせて新ビジュアルが公開され、撮影時のメイキング＆インタビュー映像もカシオ計算機公式YouTubeチャンネルにて公開された。

【動画】XG、G-SHOCKコラボモデルを語るSPインタビュー

XGは、J-POPやK-POPといった既存の枠にとらわれない「X-POP」という新たな音楽ジャンルを掲げ、グローバルに活躍するアーティストグループ。その既成概念にとらわれず挑戦を続ける姿勢が、“タフネス”をブランドコンセプトに掲げ、耐衝撃性能と独創的なデザインで唯一無二の存在感を放ち続けるG-SHOCKと共鳴し、2025年7月より”G-SHOCK”のグローバルアンバサダーとして起用に至り活動している。

今回発売される『GM-S5600XG』『GMA-S110XG』は、XGにとって初となるG-SHOCKとのコラボレーションモデル。XGの世界観を、デザインの異なる2種類の時計にそれぞれ落とし込んだ特別仕様となっている。細部にまでこだわりが詰め込まれ、XGらしいエッジの効いたスタイルとG-SHOCKならではのタフネスが融合したモデルに仕上がっている。

新ビジュアルのコンセプトは、XGとG-SHOCKが共有する「スピード感」と「アクティブな躍動感」。そのエネルギーを「時空を超える」というテーマで表現している。XGの放つ光のような存在感とG-SHOCKの強靭なスピリットが融合し、時代を切り開きながら未来へ挑戦し続ける姿を描いたビジュアルに仕上がっている。

撮影後のインタビューでは、メンバーそれぞれがコラボモデルの魅力や、自身の“今超えたいこと”などについて語った。

完成したモデルについて、COCONAは「ビビットのピンクな感じで、ディーテールが色んなピンクが混ざっていたりとか、メタリックな部分があったりとか、インパクトもあるのにどんな服にでも馴染んでくれそうな調和する感じがXGっぽい」とコメント。JURINは「中のレインボーなどお気に入りポイントがいっぱいで、みんなで考えて案を出したものがこうやって形になってALPHAZやたくさんの方々の手元に届くのが今からとても楽しみ」と笑顔を見せた。

ファッションとの組み合わせについて、CHISAは「全身ブラックのコーディネートにピンクを差し色で取り入れるのも素敵。コンサートなどで思いきり目立ちたい」と語り、MAYAは「どのファッションスタイルでも合いそうで、中もレインボーが少しチラッと輝きもあるので、IF YOU KNOW YOU KNOW なファッションポイントになるのかなと思うので、色んなファッションスタイルで組み合わせていきたい」とモデルのデザイン性をアピールした。

また、「時空を超える」というコンセプトにちなみ、今後の目標について聞かれると、JURIAは「今の自分自身を超えて、より一層進化していきたいですし、確実に進化した姿を皆さんにお届けしていきたい」と語り、HARVEYは「何事も壁を乗り超えるには恐れを捨てることが一番大事だと思うので、今年は一段と恐れを捨てて、昨日の自分を超え続けたい」と力強く話した。

さらに、“ブレない強さ”を保つために大切にしていることについて、HINATAは「自分自身の強みだけではなく弱みも自分で受け入れること」、JURINは「どんな時も前を向いて、成長と進化をし続けること」とそれぞれの信念を明かした。

それぞれの言葉からも、XGが持つ挑戦心と芯の強さが感じられるインタビューとなっている。