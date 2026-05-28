28日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、アウトサイドヒッター（OH）の古市梨乃（26）と金田莉実（27）、畑葵（23）、中川美柚（26）、平野シアラ美恵アディナ（19）、セッターの安田美南（24）と稲田心蕗（23）、リベロの依田茉衣子（25）と浦山絢妃（25）、ミドルブロッカー（MB）の山口真季（27）と中山夏菜子（26）、小園瞳（23）、MB兼OHの田邉彩七（24）の13選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今シーズンのSVリーグ女子で、序盤こそ好調だったもののレギュラーシーズン（RS）17勝27敗の11位でチャンピオンシップへの進出は叶わなかったKUROBE。すでに川北元ヘッドコーチとの契約更新が発表されている中、主力選手たちを含む13選手との契約更新が決まった。

大阪府出身の古市は、順天堂大学卒業後の2022年にヴィクトリーナ姫路へ入団。2024年にKUROBEへ移籍し、今季はSVリーグ女子のレギュラーシーズン（RS）42試合でベンチ入り。合計239得点をマークしている。

群馬県出身の金田は東海大学を卒業後、2021年から3シーズンにわたり姫路でプレー。2024年にKUROBEへ加わると、今季はSVリーグ女子のRS42試合でベンチ入りし、合計567得点を挙げた。

静岡県出身の畑は日本大学を卒業後、2025年にKUROBEへ入団。ルーキーイヤーとなる今季は左利きから繰り出すキレのあるスパイクを武器に、SVリーグ女子のRSで合計197得点を挙げた。

愛知県出身の中川は東九州龍谷高校を卒業後、2018年に久光スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）へ入団。7シーズン過ごした後、2025年にKUROBEへ移籍した。今季はSVリーグ女子のRS25試合にベンチ入りし、合計74得点を獲得している。

青森県出身の平野は、金蘭会高校でインターハイ優勝や春高バレーベスト4を経験し、2025年にKUROBEへ入団。今季はSVリーグ女子のRS12試合でベンチ入りし、合計12得点を挙げた。

愛知県出身の安田は、岡崎学園高校卒業後の2020-21シーズンにNECレッドロケッツ（現・NECレッドロケッツ川崎）へ入団。2022-23シーズンからKUROBEへ移籍した。チームの正セッターとして活躍し、SVリーグ女子のRSでは全44試合にベンチ入りすると、セッターながら合計78得点を挙げている。

富山県出身の稲田は日本女子体育大学でキャプテンを務めた実績を持ち、卒業後の2025年にKUROBEへ入団。今季はSVリーグ女子のRS34試合でベンチ入りを果たし、サービスエースでSVリーグ初得点を飾った。

東京都出身の依田は青山学院大学卒業後の2023年にKUROBEへ入団。今季は練習中に右ヒザを負傷するアクシデントに見舞われながらも、SVリーグ女子のRS36試合でベンチ入り。持ち前のディフェンス力でチームを支え続けた。

山口県出身の浦山は帝塚山学院大学在学中、アルテミス北海道に特別登録選手として入団。大学卒業の2024年に合わせて同チームを退団し、KUROBEへ加入した。在籍2年目となった今季はSVリーグ女子のRS全44試合に出場。サーブレシーブ成功率では53.2％という高い数字を残し、リーグのランキングでも3位に輝いた。

神奈川県出身の山口は国士舘大学を卒業後、ルートインホテルズ Brilliant Aries（現・信州ブリリアントアリーズ）へ入団。2022年にKUROBEへ移籍した。今季はSVリーグ女子のRS43試合に出場し、合計380得点を挙げた。身長175センチとMBの中では小柄ながらブロック決定本数（1セット当たり）では0.82本をマークし、リーグ2位にランクインしている。

千葉県出身の中山は国士舘大学を卒業後、2022年にKUROBEへ入団。今季はSVリーグ女子のRS38試合に出場し、合計98得点を挙げた。

東京都出身の小園は、東京女子体育大学にて関東大学女子1部の春季、秋季リーグ戦優勝、全日本バレーボール大学男女選手権大会（全日本インカレ）優勝を経験し、2026年にKUROBEへ入団した。

新潟県出身の田邉は、日本大学在学中の2023年にKUROBEの内定選手として早くからVリーグの舞台を経験。その後はケガに苦しむ時期もあったが、今季はSVリーグ女子のRS16試合でベンチ入りを果たしている。

選手たちはクラブを通じてコメントしている。

■古市梨乃

「今シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山で、ファンの皆さんと共に戦えることをとても嬉しく思います。バレーボールができることへの感謝を忘れず、自分らしく日々精進していきます。2026-27シーズンもたくさんの応援よろしくお願いいたします！」

■金田莉実

「今シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーさせていただくことになりました。地域に根ざしたこのクラブでまた今年もプレーできること嬉しく思います。皆さん共に素晴らしい景色が見られるよう頑張ります！引き続き熱いご声援宜しくお願いします！」

■畑葵

「今シーズンもKUROBEアクアフェアリーズでプレーできることを嬉しく思います。チームの勝利のために精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いいたします」

■中川美柚

「いつも温かいご声援をありがとうございます！2026－27seasonもチームの勝利に貢献できるように、頑張っていきます！沢山の方にアクアを知って頂いて応援して頂けたら嬉しいです！今シーズンも応援よろしくお願いします！」

■平野シアラ美恵アディナ

「今シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーさせて頂けることになりました。皆様にパワフルな姿をお届けできるように頑張ります。引き続き熱いご声援よろしくお願いいたします」

■安田美南

「今シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーさせていただきます安田美南です。今まで築き上げてきて下さった歴史と伝統を引き継ぎ、私達がアクアの新たな歴史を築きあげられるように、どんな状況でもチームの勝利の為に私は私らしく頑張ります。いつも応援し支えて下さるファンの皆さん、スポンサーの皆様に最高の景色を必ずお魅せします。今シーズンも熱い応援よろしくお願いします」

■稲田心蕗

「いつもたくさんのご声援ありがとうございます。2026-27シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーさせて頂くことになりました。支えてくださる全ての方々に感謝し、ファンの皆さん、富山県の皆さんをバレーボールで熱くできるよう、さらに成長していきたいと思います。引き続きご声援よろしくお願いいたします」

■依田茉衣子

「日頃よりたくさんのご支援・ご声援をありがとうございます。今シーズンはチーム・個人としても、更なる進化を目指しファンの方とともに多くの勝利をあげ、目標達成に向けて頑張ります。2026-27シーズンも、引き続きご支援とご声援をよろしくお願いします」

■浦山絢妃

「2026-27シーズンもKUROBE アクアフェアリーズ富山でプレーさせて頂くことになりました。アクアでプレーが出来ることを大変嬉しく思います。日頃より支えてくださるファンの皆様と多くの“勝ち”を掴み取れるように精一杯頑張ります。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」

■山口真季

「いつも沢山のご声援ありがとうございます。2026-27seasonもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーする事になりました。個人としてもチームとしても上を目指せるように、チーム一丸で頑張ります。応援よろしくお願いします！」

■中山夏菜子

「2026-27シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーさせていただくことになりました。チームとしても1人の選手としてもレベルアップした姿を見せ、勝利に貢献できるよう頑張ります。支えてくださる方々への感謝の気持ちと共に今シーズンも走り抜けたいと思います。引き続き、ご支援・ご声援よろしくお願いいたします」

■小園瞳

「2026-27シーズンもKUROBEアクアフェアリーズ富山でプレーさせて頂くことになりました。今シーズンはファンの皆さんにプレーをお見せし応援してくださる方に元気や笑顔を与えられるよう頑張りたいと思います。今シーズンも引き続きご支援・ご声援よろしくお願いいたします」

■田邉彩七

「いつも応援ありがとうございます！2026-27seasonもアクアフェアリーズの一員としてプレーできる事を嬉しく思います。自分の強みを活かしチームの勝利に貢献できるように頑張ります。引き続きご声援宜しくお願いします」