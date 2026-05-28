大仙市の大曲農業高校太田分校で、生徒と地元の子どもたちが田植えをして交流を深めました。



ぬかるむ足元に苦戦しましたが、一本一本、協力して植え、農業と食の大切さを学びました。



生徒から児童へ苗トス

「取れる？待って！ほいっ！よっしゃー！」



大仙市の大曲農業高校太田分校です。



地域との交流を深めようと、毎年、地元の子どもたちと田植えを行っています。



児童

「待って動けない！あら！ほいっ、あーー待って」

園児

「がんばーれーー！」





生徒と一緒にあきたこまちの苗を植えたのは、太田南小学校の5年生と、認定こども園「おおたわんぱくランド」の年長の園児たちです。高校生が園児に指導「鉛筆で書くときみたいに持ったら、ばってんになってるところに持ったままスポッとやります。やってみよう。そうそう、ずって！」転倒救出で巻き添え「待って本当に！頑張れ！頑張れ！あーーーあっ」日本有数のコメどころの未来を担う子どもたち。ぬかるむ足元に苦戦しながらも、一本一本、協力して植え、農業と食の大切さを学びました。園児「おコメの赤ちゃん植えたの楽しかったです」園児「水が気持ちよかった」児童「おいしく育ってほしいと思います」児童「田植えの大変さとかいろんなことを学べました」生徒「田植えを通して作る大変さ、農家の人たちのありがたみを感じてほしいなと思います」10センチほどの苗がたくましく成長して実る日本の主食のコメ。参加したメンバーは9月下旬ごろに稲刈りを行い、みんなで新米を味わうことにしています。※5月28日午後6時15分のABS news every.でお伝えします