春バラの様子（5月18日撮影）

神奈川県の箱根強羅公園で華やかなバラが見頃を迎えている。

傾斜の地形を生かした公園にバラが咲き誇る。噴水池周辺などでは、箱根町の花に指定されている「サンショウバラ（通称：ハコネバラ）」が見られる。その中でも希少な「ウスガサネサンショウバラ」は花びらが通常よりも多い八重咲きであることが特徴。ローズガーデンの春バラも咲き、華やかに彩られた園内を散策できる。

ウスガサネサンショウバラ（5月18日撮影）

6月28日（日）までの土曜日と日曜日には音楽堂で「ローズガーデン音楽会」が開催されている。クリスタルハープ、ピアノ、バイオリン、フルートの演奏者、もしくは地元の高校生による合唱などが日替わりで鑑賞できるという。雨天の場合はサンドイッチ料理店「一色堂茶廊」の店内で行われる。

箱根強羅公園

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300

開園時間

休業日

3月～11月9時00分～17時00分（最終入園16時30分） 12月～2月9時30分～16時30分（最終入園16時00分）

年中無休（年3回メンテナンス休園日あり）



入園料

大人：650円

※小学生以下は無料

※当日・翌日再入園可