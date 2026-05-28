整肌成分アゼライン酸誘導体を20%配合！ キレイ・デ・ラボ「Bmuse AZ+20セラム」

記事ポイント アゼライン酸誘導体20%を配合した整肌美容液ナイアシンアミド・5種のセラミドなど整肌・保湿成分を複数配合2026年5月30日（土）発売、販売価格2,980円（税込） アゼライン酸誘導体20%を配合した整肌美容液ナイアシンアミド・5種のセラミドなど整肌・保湿成分を複数配合2026年5月30日（土）発売、販売価格2,980円（税込）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するスキンケアブランド「キレイ・デ・ラボ」が、美容液シリーズ『Bmuse serum』の新ライン「Bmuse AZ+20セラム」を2026年5月30日（土）に発売します。

肌の水分・油分バランスやキメに着目した整肌美容液で、アゼライン酸誘導体を20%配合しています。

国内化粧品メーカーとの共同開発による日本製処方で仕上げられた1本です。

キレイ・デ・ラボ「Bmuse AZ+20セラム」





商品名：Bmuse AZ+20セラム内容量：30ml通常価格：3,980円（税込）販売価格：2,980円（税込）発売日：2026年5月30日（土）販売チャネル：公式オンラインストア・楽天市場（先行販売中）・Amazon・Yahoo!ショッピング・Qoo10（先行販売中）

「Bmuse AZ+20セラム」は、変わりやすい肌コンディションをすこやかに整えることを目指して開発された美容液です。

アゼライン酸誘導体（アゼロイルジグリシンK・整肌成分）を20%配合し、皮脂バランスや乾燥による毛穴の目立ち、古い角質や乾燥によるごわつき感に着目した処方設計となっています。

整肌成分と保湿成分を組み合わせた複合処方で、肌を整えることとうるおいを守ることの両方を1本でサポートします。

テクスチャーは水のようにさらっとした軽い使用感で、ベタつきを抑えた処方設計により朝晩どちらのスキンケアにも取り入れやすい仕上がりです。

Bmuse serumシリーズにおける位置づけ





「その時のわたしに、いちばんの肌を」をコンセプトに展開する美容液シリーズ『Bmuse serum』には、ビタミンC・グルタチオン・PDRN・エクオールの美容液がラインアップされています。

これらはうるおいによるハリ感やツヤ感など、肌の印象を引き立てるアプローチを中心とした美容液です。

新たに加わる「Bmuse AZ+20セラム」は、肌コンディションそのものを整えることに特化した異なるアプローチを担います。

季節や環境、生活リズムの変化によって揺らぎやすい肌状態に着目し、日々のお手入れに継続して使いやすい美容液として開発されています。

アゼライン酸誘導体20%配合





メインの整肌成分として、アゼロイルジグリシンK（整肌成分）を含むアゼライン酸誘導体を全体の20%配合しています。

皮脂バランスの乱れや、乾燥による毛穴の目立ち、古い角質や乾燥が原因のごわつき感といった変わりやすい肌状態に対応した処方設計です。





アゼライン酸誘導体を高配合しながらも、肌なじみや使用感への配慮を重ねた処方で、毎日のスキンケアに継続して使いやすい設計となっています。

整肌・保湿のサポート成分





整肌成分として、ナイアシンアミド・グリチルリチン酸2K・ツボクサ葉／茎エキス・ヨモギ葉エキス・グリシルグリシンの5種類が配合されています。

うるおいを守る保湿成分には、5種のセラミド・ヒアルロン酸・コラーゲンを採用しており、アゼライン酸誘導体による整肌アプローチと組み合わせた複合処方です。

肌を整えることとうるおいを守ることの両立を、1本の処方設計で目指しています。

テクスチャーと使い心地





テクスチャーは水のようにさらっとした軽さで、肌にスムーズになじむ設計です。

ベタつきを抑えた処方のため、朝のメイク前から夜の集中ケアまで、毎日のルーティンに取り入れやすい仕上がりとなっています。

肌コンディションが気になる方、毛穴の目立ちや肌のざらつき感が気になる方、アゼライン酸誘導体を毎日のケアに取り入れたい方に向けた美容液として開発されています。

アゼロイルジグリシンKを含むアゼライン酸誘導体を20%という高配合で処方しながら、ナイアシンアミドをはじめとする整肌成分と5種のセラミド・ヒアルロン酸・コラーゲンの保湿成分を複数組み合わせた複合処方が、「Bmuse AZ+20セラム」の特徴です。

販売価格は30mlで2,980円（税込）で、楽天市場とQoo10では発売前から先行販売が始まっています。

キレイ・デ・ラボ「Bmuse AZ+20セラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 朝のスキンケアに使っても問題ありませんか？

A. 朝のスキンケアにも使用できます。

朝に使用する場合は、日焼け止めとの併用が推奨されています。

Q. 敏感肌の場合、使用前に確認すべき注意事項はありますか？

A. すべての方に刺激が起こらないわけではないため、敏感肌の方は使用前にパッチテストを行うことが推奨されています。

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