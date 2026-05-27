化粧品や化粧雑貨、キャラクター雑貨の企画などを行う粧美堂（東京都港区）が、キャラクターのプロデュースなどを行うスパイラルキュート（同中央区）、「ドン・キホーテ」などを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（同渋谷区）と協業して、人気キャラクター「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を6月6日に発売開始します。

【写真】かわいすぎる！ “ちいかわ×ドンペン”グッズ！ BIGぬいぐるみ、なりきりフェイスシートマスクも！

限定商品では、高さ約50センチの「ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ」（全3種、各1万9800円、以下、税込み）をはじめ、「ちいかわ ドンペンなマスコット」（全3種、各1980円）、「ちいかわ ネイルオイル」（全4種、各880円）、「ちいかわヘアターバン」（全8種、各1650円）、「ちいかわ スクエアポーチ」（全3種、各1650円）、「ちいかわ フロッキー前髪クリップ」（全3種、各1210円）、「ちいかわ 30枚入りシートマスク」（1980円）、「ちいかわ なりきりフェイスシートマスク」（全8種、550円）などがラインアップ。

全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で販売されます。