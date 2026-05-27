【PRONTO】たんぱく質20gが以上摂れる!RIZAP監修のサラダ2種発売

飲食チェーン『PRONTO(プロント)』は、2026年6月9日からカフェタイム(モーニングタイムおよびサカバタイム除く)限定で、RIZAP監修のサラダ2種「たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ」「たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ」(各税込935円〜)を発売する。いずれもテイクアウト可能。

今回のコラボサラダは、「健康のためにサラダをメインにしたいけれどすぐにお腹が空いてしまう」「味が単調で続かない」といった声をうけ、開発したもの。ベースとなるサラダはしっかりと高たんぱく質･低糖質に調整されており、罪悪感なくお腹いっぱいになれる。

さらに、選べる4種のドレッシングで、「飽き」を解消した。「にんじん&ゆず」「ごま&ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」から選べる。

【プロント RIZAP監修のサラダ2種の画像はこちら】

◆【RIZAP監修】たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ

たんぱく質が摂れるバジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリルレタス、紫キャベツとビーツのラペ、半熟風卵を盛り付け、パルメザンチーズをトッピングした満足感のあるサラダ。

【1食あたり(ドレッシングを除く推定値)】

たんぱく質 20.7g/脂質 14.4g/炭水化物 6.6g(糖質 2.4g、食物繊維 4.2g)/エネルギー 247kcal

◆【RIZAP監修】たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ

たんぱく質がさらに摂れるサラダ。グリルチキンをメインに、ミックスビーンズ、ブロッコリー、アボカド、フリルレタス、半熟風卵を合わせ、食感のアクセントが楽しめる。

【1食あたり(ドレッシングを除く推定値)】

たんぱく質 25.0g/脂質 10.0g/炭水化物 14.2g(糖質 5.6g、食物繊維 8.5g)/エネルギー 253kcal

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