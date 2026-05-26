ホクホク＆シャキシャキがたまらない！新食感の「山芋入りベーコンポテト」

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クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、ホクホク＆シャキシャキ食感にお箸が止まらない！2種類の食感を楽しめる「山芋入りベーコンポテト」のレシピをご紹介します。

こんがりベーコンとホクシャキポテトにお箸が止まらない！

食べ応えバッチリ！絶妙な味つけでどんどん箸が進む！

クックパッドアンバサダー、モモとミルキィ☆さんの「食感がいい！山芋入りベーコンポテト」を作ってみました。


お芋好き必見！２種類の芋が生み出す新食感♪

■材料（2〜3人分）

山芋　100gくらい

じゃがいも　2個

ベーコン　ひとつかみ

玉ねぎ　1/4個

にんにくみじん切り(チューブでもOK)　1かけ分

顆粒コンソメ　小さじ2

小麦粉　大さじ1

オリーブオイル　大さじ2

小口唐辛子　お好み

醤油　小さじ1くらい

黒こしょう(仕上げ)　少々


作り方

1.じゃがいもの皮をむいてさいの目に切り、耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジ（600W）で3〜4分加熱します。


2.山芋は皮をむいてさいの目切りにします。（フォークを刺して持つと滑らずにむけますよ！）玉ねぎは薄切り、ベーコンは食べ応えが出るよう厚切りにします。




3.レンジ加熱したじゃがいもと生の山芋を合わせ、小麦粉と顆粒コンソメをまぶして全体に味をなじませます。




4.フライパンにオリーブオイル、にんにく、唐辛子、ベーコン、玉ねぎを入れて炒めます。香りが立ったら3のお芋を加え、表面が「カリッ」とこんがりするまで、あまり動かさずにじっくり焼き色をつけます。




5.仕上げに醤油を回し入れ、香ばしさをプラスします。お好みで黒胡椒を振れば完成です！


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