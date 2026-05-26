ホクホク＆シャキシャキがたまらない！新食感の「山芋入りベーコンポテト」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、ホクホク＆シャキシャキ食感にお箸が止まらない！2種類の食感を楽しめる「山芋入りベーコンポテト」のレシピをご紹介します。

こんがりベーコンとホクシャキポテトにお箸が止まらない！

食べ応えバッチリ！絶妙な味つけでどんどん箸が進む！



クックパッドアンバサダー、モモとミルキィ☆さんの「食感がいい！山芋入りベーコンポテト」を作ってみました。

お芋好き必見！２種類の芋が生み出す新食感♪

■材料（2〜3人分）



山芋 100gくらい



じゃがいも 2個



ベーコン ひとつかみ



玉ねぎ 1/4個



にんにくみじん切り(チューブでもOK) 1かけ分



顆粒コンソメ 小さじ2



小麦粉 大さじ1



オリーブオイル 大さじ2



小口唐辛子 お好み



醤油 小さじ1くらい



黒こしょう(仕上げ) 少々



作り方

1.じゃがいもの皮をむいてさいの目に切り、耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジ（600W）で3〜4分加熱します。

2.山芋は皮をむいてさいの目切りにします。（フォークを刺して持つと滑らずにむけますよ！）玉ねぎは薄切り、ベーコンは食べ応えが出るよう厚切りにします。





3.レンジ加熱したじゃがいもと生の山芋を合わせ、小麦粉と顆粒コンソメをまぶして全体に味をなじませます。





4.フライパンにオリーブオイル、にんにく、唐辛子、ベーコン、玉ねぎを入れて炒めます。香りが立ったら3のお芋を加え、表面が「カリッ」とこんがりするまで、あまり動かさずにじっくり焼き色をつけます。





5.仕上げに醤油を回し入れ、香ばしさをプラスします。お好みで黒胡椒を振れば完成です！

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