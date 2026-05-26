西武の平沢大河が覚醒している

11年目のブレーク野手が守備でも大きく貢献している。西武の平沢大河内野手が33試合に出場し、打率.305、OPS.797など首位にいるチームで躍動している。攻撃面でのインパクトが強いが、守備の指標も驚愕の数字を残している。

セイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社DELTAによると、平沢は主に一塁や三塁で今季ここまで267イニングで守備に臨んでおり、失策は「2」。守備全般での貢献度を示すUZR「10.7」、打球処理による貢献を示すRngR「10.3」は、ともにリーグトップとなっている。

なお、ともに300回超で守備についているチームメートの源田のUZRは「3.7」、RngR「2.0」。滝澤のUZRは「5.6」、RngRは「5.4」。二遊間として、高い数字を残している。



平沢は2024年オフの現役ドラフト会議でロッテから移籍。移籍1年目の昨季は2度のぎっくり腰に見舞われ、わずか7試合出場、打率.059（17打数1安打）に終わった。今季も開幕1軍は逃したが、4月5日に1軍昇格すると、連日スタメン出場し、チームを牽引する活躍をみせている。（Full-Count編集部 データ提供：DELTA）



データ提供：DELTA

2011年設立。セイバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織。書籍『プロ野球を統計学と客観分析で考える デルタ・ベースボール・リポート1〜8』（水曜社刊）、電子書籍『セイバーメトリクス・マガジン1・2』（DELTA刊）、メールマガジン『1.02 Weekly Report』などを通じ野球界への提言を行っている。集計・算出した守備指標UZRや総合評価指標WARなどのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する『1.02 Essence of Baseball』も運営する。