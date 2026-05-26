「好きなコロッケはどれ？」＜回答数38,405票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第541回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなコロッケはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きなコロッケはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
むかしコロッケ
【材料】（4人分）
<コロッケ種>
ジャガイモ 500g
合いびき肉 100g
玉ネギ 1/2個
生クリーム 大さじ 2
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
サラダ油 小さじ 1
キャベツ 1/8個
トマト 1個
<衣>
小麦粉 大さじ 2~3
卵 1個
パン粉 1.5~2カップ
揚げ油 適量
ウスターソース 適量
トンカツソース 適量
ケチャップ 適量
マヨネーズ 適量
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて4〜6つに切り、水に放つ。
2、ひき肉はサラダ油でポロポロになるまで炒め、みじん切りにした玉ネギを加えて炒め合わせ、分量外の塩コショウで味を調える。
3、キャベツはせん切りにし、冷水に放ってパリッとしたらザルに上げ、しっかり水気をきる。
4、トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。
【作り方】
1、鍋にジャガイモとかぶる位の水を加え、強火にかける。煮立ったらジャガイモが柔らかくなるまで約10分煮る。ゆで汁を捨てて強火にかけ、鍋を揺すりながら水分を飛ばす。
2、ジャガイモは熱いうちにマッシャー等でつぶし、炒めたひき肉と玉ネギを混ぜ合わせる。ジャガイモの粗熱がとれたら、生クリームを加えて全体に混ぜ、さらにナツメグ、塩コショウを加え、よく混ぜ合わせる。まとまりにくい場合は分量外の生クリームを足して下さい。
3、8等分の小判型にまとめ、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
4、170℃の揚げ油にコロッケを入れ、色よくサクッと揚げる。器にキャベツと盛り合わせてトマトを添え、お好みのソースをかけて下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
竹串がジャガイモにスッと刺さったら、ゆで上がりの目安です。
中身は火を通してあるので、表面をサクッと揚げます。油の温度が下がらないように2〜3個ずつ油に入れて下さい。油の温度を急に下げてしまうと、コロッケの中身が飛び出し、衣だけになってしまったり、揚げ上がりがベタベタしてしまいます。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなコロッケはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きなコロッケはどれ？」
・「好きなコロッケはどれ？」の結果は…
・1位 牛肉 52%
・2位 クリーム 33%
・3位 カレー 10%
・4位 ツナ 3%
※小数点以下四捨五入
38,405票
・2位 クリーム 33%
・3位 カレー 10%
・4位 ツナ 3%
※小数点以下四捨五入
38,405票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
むかしコロッケ
【材料】（4人分）
<コロッケ種>
ジャガイモ 500g
合いびき肉 100g
玉ネギ 1/2個
生クリーム 大さじ 2
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
サラダ油 小さじ 1
キャベツ 1/8個
トマト 1個
<衣>
小麦粉 大さじ 2~3
卵 1個
パン粉 1.5~2カップ
揚げ油 適量
ウスターソース 適量
トンカツソース 適量
ケチャップ 適量
マヨネーズ 適量
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて4〜6つに切り、水に放つ。
2、ひき肉はサラダ油でポロポロになるまで炒め、みじん切りにした玉ネギを加えて炒め合わせ、分量外の塩コショウで味を調える。
3、キャベツはせん切りにし、冷水に放ってパリッとしたらザルに上げ、しっかり水気をきる。
4、トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。
【作り方】
1、鍋にジャガイモとかぶる位の水を加え、強火にかける。煮立ったらジャガイモが柔らかくなるまで約10分煮る。ゆで汁を捨てて強火にかけ、鍋を揺すりながら水分を飛ばす。
2、ジャガイモは熱いうちにマッシャー等でつぶし、炒めたひき肉と玉ネギを混ぜ合わせる。ジャガイモの粗熱がとれたら、生クリームを加えて全体に混ぜ、さらにナツメグ、塩コショウを加え、よく混ぜ合わせる。まとまりにくい場合は分量外の生クリームを足して下さい。
3、8等分の小判型にまとめ、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
4、170℃の揚げ油にコロッケを入れ、色よくサクッと揚げる。器にキャベツと盛り合わせてトマトを添え、お好みのソースをかけて下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
竹串がジャガイモにスッと刺さったら、ゆで上がりの目安です。
中身は火を通してあるので、表面をサクッと揚げます。油の温度が下がらないように2〜3個ずつ油に入れて下さい。油の温度を急に下げてしまうと、コロッケの中身が飛び出し、衣だけになってしまったり、揚げ上がりがベタベタしてしまいます。
(E・レシピ編集部)