・「好きなコロッケはどれ？」の結果は…

・1位 牛肉 52%

・2位 クリーム 33%

・3位 カレー 10%

・4位 ツナ 3%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「好きなコロッケはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「好きなコロッケはどれ？」