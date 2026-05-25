ペットに「養育費」は認められるのか？ 元裁判官・岡口基一氏が東京地裁の判決を“愚の骨頂”と一蹴する理由

ペットに「養育費」は認められるのか？ 元裁判官・岡口基一氏が東京地裁の判決を“愚の骨頂”と一蹴する理由