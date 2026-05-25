ABEMAにて、ラッパー・Kamui初の冠番組『Kamui’s HYPE THE HOPE』が、2026年5月29日午後11時より放送を開始する。

（関連：【画像あり】5月25日にリリースしたKamuiの新曲「ウサギとカメ」）

本番組は、ラッパーのKamui、VTuber／ラッパーのピーナッツくん、HIPHOPストリーマーのポーザー白石の3人が、HIPHOPシーンの最新ミュージックビデオを実況リアクション形式で解説・深掘りしていく“超MV特化型”のHIPHOP番組。話題のMVをピックアップし、演出やリリック、カルチャー背景などの魅力を語り尽くす内容となっている。

番組の舞台は“とあるサーカス団の楽屋裏”。サーカスをモチーフにした独特の世界観の中で、3人がMVを鑑賞しながら気になったポイントで映像を止めて語り合うスタイルで進行する。

5月29日の初回放送では、YZERR「MONEY RAIN (feat.YTG)」、JAYCORPSE「I♡WAKA (feat. TOFU, HARKA, 7, ENEL, T.i.G skysea & MIKADO)」、Mall Boyz「MとBを (feat. Tohji & gummyboy)」など、シーンを賑わしている注目MVを取り上げる。

あわせて、Kamuiが番組のために制作した新曲「ウサギとカメ」が5月25日にリリースされる。Kamui自身のこれまでの歩みや葛藤、“自分のタイミングでちゃんと間に合った”という想いが込められた楽曲となっている。MVのプレミア公開は5月28日を予定している。

■Kamuiのコメント

・番組放送について藤田社長（当時）からInstagramのDMをもらったときは正直本物かどうか怪しくて勘ぐりました。『HYPE THE HOPE』は社長時代最後に作った番組だそうで、託されたという気持ちで頑張ります。実際に、本当一番気心知れるポーザー白石とピーナッツくんを呼んで面白い番組になったと思います。今日好き超えます。

・楽曲「ウサギとカメ」について「ウサギとカメ」というテーマは、自分自身の歩みと重なる部分があったからです。昔は自分だけ遅れている感覚があったんですが、今は「ちゃんと間に合った」と思えていて。その感覚が今の自分にとって大事な言葉になっています。もっと早く売れていたら「ラフスタ」もやっていなかっただろうし、藤田さんからDMをもらうこともなかったと思うので、“間に合った”という表現を使いました。

（文＝リアルサウンドテック編集部）