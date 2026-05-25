人気ドラマ「エミリー、パリへ行く」が、シーズン6をもって終了する。Netlfixは21日、リリー・コリンズが主演する同ドラマが、現在ギリシャで撮影中の新シーズンで最終回を迎えることを発表した。



【写真】父フィル・コリンズと2ショット 娘の顔を見せるリリー

マーケティング会社に勤めるエミリーが、シカゴからパリへと移住し、ヨーロッパで恋や友情、仕事に奮闘する姿を描いた同ドラマ。ファイナルシーズンを迎えるにあたり、リリーは動画でこうコメントしている。「シーズン6では、みなさんがこの番組の大好きなところをすべて詰め込んだ、エミリーの一生に一度の大冒険のファイナルチャプターとなります」「キャストとスタッフ全員が、現在撮影中のこの素晴らしい最終シーズンに全力を注いでいます。これからやってくる魔法のような時間と、私たちの最後のシーズンを最もシックなかたちでみなさんと祝福することが待ちきれません」



そんなリリーは以前、エミリーと自分には似たところが数多くあると明かしていた。リリーはロックバンド「ジェネシス」のボーカルとしても知られるフィル・コリンズの娘。



（BANG Media International／よろず～ニュース）